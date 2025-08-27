Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 27 agosto 2025: nuovi confronti e nuovi arrivi nel parterre.

Lo studio di Uomini e Donne apre anche oggi, mercoledì 27 agosto 2025, per la seconda registrazione della nuova stagione che, salvo clamorosi colpi di scena, comincerà ad essere trasmessa da canale 5 dal prossimo 22 settembre. In studio, anche oggi, oltre a Maria De Filippi ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, tornati in splendida forma dopo le vacanze estive. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione odierna? In quella di ieri, sono stati presentati i primi, due tronisti. Si tratta di Flavio Ubirti e Cristiana Anania, rispettivamente ex tentatore di Temptation Island 2025 e speaker radiofonica.

Chi sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama?

I due, tuttavia, non dovrebbero essere gli unici protagonisti del trono classico. Al loro fianco, infatti, potrebbero arrivare altri tronisti. Il nome più gettonato resta quello di Sarah, ex fidanzata di Valerio di Temptation Island che, tuttavia, potrebbe cominciare la sua avventura solo dopo lo speciale dedicato al programma. L’altro nome, invece, potrebbe essere quello di un uomo e potrebbe essere sconosciuto al grande pubblico.

Chi è Claudia D'Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over/ Ritorno a Uomini e Donne dopo Giorgio

Anticipazioni Uomini e Donne: primi appuntamenti per Gemma Galgani?

Gemma Galgani è stata una delle protagoniste della prima registrazioni di Uomini e Donne e il suo ritorno, oltre ad essere attesissimo, ha regalato già le prime sorprese. Per la dama storica del trono over, infatti, in studio, sono arrivati i primi pretendenti. Per Gemma, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, infatti, sono arrivati due cavalieri e, dopo averli conosciuti, ha deciso di tenerli entrambi.

Nella registrazione odierna, dunque, Gemma potrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come sono andati i primi appuntamenti della stagione. Non è da escludere, inoltre, un nuovo confronto con Arcangelo con cui, nella registrazione di ieri, ha avuto una discussione.

Flavio Ubirti come Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ Pioggia di corteggiatrici per il nuovo tronista

Nuovi e clamorosi ritorni a Uomini e Donne?

Dopo il confronto tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino che hanno raccontato i motivi della fine della relazione, nella registrazione di oggi di Uomini e Donne potrebbe esserci un nuovo confronto ovvero quello tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio come svela Lorenzo Pugnaloni. Non si sa se i due abbiano ritrovato l’amore con altre persone ma entrambi potrebbero restare nuovamente nel parterre.

Resta, inoltre, il mistero Ida Platano, attualmente presente a Roma. La scelta della dama di scendere nella capitale in concomitanza con le registrazioni di Uomini e Donne ha scatenato una serie di voci e c’è chi spera di vederla nuovamente tra le dame del parterre. Sarà davvero così? Lo scopriremo più tardi con le nuove anticipazioni.