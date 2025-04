Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 27 aprile 2025: Chiara sbotta con Gianmarco Steri e lascia il programma!

Un bel carico di colpi di scena sembra arricchire le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione 27 aprile 2025; Gianmarco Steri non sarà protagonista unicamente per le segnalazioni a suo carico ma anche per il prosieguo del suo percorso. Sarebbe scattato un bacio di troppo tra il tronista e una sua corteggiatrice: Nadia! Dalla lite al momento di vicinanza, qualcosa che però non è stato digerito da un’altra pretendente, Cristina, che avrebbe letteralmente lanciato – come riporta Isa e Chia – il proprio cartellino per poi uscire dallo studio.

Cecilia Zagarrigo, ex Uomini e Donne dopo il parto: "Ho avuto paura"/ "Problemi anche a livello mentale..."

Come riporta Lorenzo Pugnaloni a proposito delle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione 27 aprile 2025, la reazione di Cristina avrebbe portato alla decisione di lasciare il programma. La corteggiatrice di Gianmarco Steri sarebbe dunque passata dalle parole ai fatti dopo il bacio tra il tronista e Nadia. Colpo di scena anche per il trono over: proseguono le interazioni tra Gemma e Arcangelo, anche con una discreta sintonia. Spiazzata la dama quando il cavaliere – come racconta Isa e Chia – dopo le parole al miele per lei, ammetterà di voler conoscere anche Sabrina. (agg. Valerio Beck)

Giovanni Siciliano costretto lasciare Uomini e Donne? Anticipazioni registrazione/ Spunta bacio con una donna

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 27 aprile 2025: Gianmarco Steri e Giovanni Siciliano protagonisti

È tutto pronto per una nuova registrazione oggi, 27 aprile 2025, e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà che cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. A commentare le vicende dei protagonisti, invece, ci saranno gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cosa succederà nella registrazione di Uomini e Donne di oggi? Si inizia innanzitutto con Gianmarco Steri e Giovanni Siciliano, entrambi al centro di segnalazioni.

Uomini e Donne anticipazioni, scelta Gianmarco Steri pronta: non lascia Trono/ Esterne con Nadia e Cristina

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne la segnalazione clamorosa su Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato (il cugino di quest’ultima lavorerebbe nella barberia del tronista) si è dimostrata infondata e dunque il tronista continuerà il suo percorso avvicinandosi sempre più alla fine del suo percorso con le sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Chi sarà la scelta di Gianmarco Steri? Nel frattempo al centro delle segnalazioni ci sarà anche il cavaliere del Trono Over Giovanni Siciliano baccato a baciare un’altra donna al di fuori dal parterre.

Uomini e Donne anticipazioni, registrazioni di oggi: caos e segnalazioni nel Trono Over

C’è molta attesa anche sulle anticipazioni Uomini e Donne delle registrazioni del 27 aprile 2025 per scoprire come si evolveranno le vicende in sospeso dagli altri protagonisti. Da una parte c’è Sabrina Zago, una delle storie dame del parterre che dopo la burrascosa chiusura con Giuseppe ha intrapreso una conoscenza con Guido. Nonostante la conoscenza tra i due sia cominciata nel migliore dei modi pian piano il cavaliere si è mostrato sempre meno interessato alla dama. E tra i due nelle ultime registrazioni è scoppiata una rissa tra Sabrina e Guido.

Malumori anche per un altra dama ed il suo cavaliere, Francesca Cruciani ha lanciato una scarpa a Giovanni Siciliano. I motivi non sono chiari ma sembrerebbe che alla dama non siano piaciuti alcune sue dichiarazioni. E poi infine spazio avranno anche Giuseppe e Rosanna: tra i due le cose precipitano. Lui si dichiara innamorato di lei, mentre la dama tutto il contrario. Rosanna si lamenta che Giuseppe è troppo invadente.

Finito il Trono di Tina Cipollari ad Uomini e Donne: Cosimo ha abbandonato il parterre

Si sta giungendo al finale di stagione del dating show di Canale5 e mentre Gianmarco Steri ha annunciato che sceglierà la donna della sua vita nelle prossime settimane, è finito il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Con il suo unico corteggiatore, Cosimo Mino Dadorante non è scattata la scintilla ma solo una tenera amicizia e per questo il corteggiatore ha salutato tutti con dei regali e lasciato il programma. Del resto il suo era più uno show che non un vero e proprio trono.