Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 27 gennaio 2022: l’annuncio di Martina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 gennaio 2022

Oggi 27 gennaio 2022 è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. Dame e cavalieri tornano dunque in studio e con loro i due tronisti, Matteo Ranieri e Luca Salatino, che intanto vanno avanti con le loro conoscenze. Prima, però, scopriremo come procede per Gemma Galgani. La dama ha ricevuto l’ennesima delusione dopo il due di picche del nuovo cavaliere, Massimiliano, che a lei ha preferito Diana.

Da qui le lacrime della Galgani, presa in giro da Tina Cipollari perché “Non puoi piangere per uno che hai appena conosciuto!”, le ha detto. Oggi scopriremo se ha avuto un nuovo chiarimento con Massimiliano o se ha già spostato la sua attenzione su un altro cavaliere. Anche Ida Platano tornerà al centro dello studio e scopriremo se la conoscenza con Andrea procede oppure si è ormai conclusa.

Matteo Ranieri ‘lasciato’ da una sua corteggiatrice: il post di Martina prima della registrazione

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne scopriremo, poi, come procedono le esterne per Matteo e Luca. Dal web sappiamo però che Martina, la corteggiatrice bionda di Ranieri, si è ‘autoeliminata’. È stata lei, infatti, ad annunciare che: “Purtroppo, già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso. Inoltre, nelle ultime registrazione non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente. Quindi, continuare in queste circostanza, sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi.” La corteggiatrice ha però augurato il meglio a Matteo per il suo percorso a Uomini e Donne: “[…] spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori. Purtroppo ufficialmente non siamo riusciti a salutarci, ma nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento. Se lo merita“, ha concluso.

