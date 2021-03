Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 27 marzo: Sirius in viaggio ma…

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 27 marzo

Uomini e donne continua ad andare in scena ma non si capisce bene quali siano le ultime anticipazioni delle registrazioni dello scorso fine settimana. Ormai sul programma sta cadendo un velo di mistero che rende tutto più interessante ma sembra proprio che l’unico giorno utile per mettere insieme una nuova puntata sia proprio oggi visto che domani sarebbe festa, ma siamo sicuri che oggi cavalieri, dame e tronisti torneranno in studio o è tutto rimandato a lunedì? Tra regioni rosse e arancioni si fanno sempre più complicati gli spostamenti ma Nicola Vivarelli poco fa si è mostrato in treno pronto a viaggiare e allora come farlo se non per “motivi di lavoro” e necessità legati a Uomini e donne? Siamo sicuri che tra oggi e domani i protagonisti del programma saranno di nuovo in studio ma le novità potrebbero essere dietro l’angolo.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 27 marzo: Giacomo sceglie Carolina?

Gemma Galgani alle prese con nuovi corteggiatori mentre Samantha…

Cosa succederà quindi nelle possibili nuove registrazioni di Uomini e donne magari oggi, 27 marzo, e domani? Anche a questa domanda è complicato rispondere visto che non sono trapelate molte notizie riguardo a quello che è successo la scorsa settimana, ma quello che è certo è che Gemma Galgani, dopo Maurizio, continuerà a districarsi tra i corteggiatori che continueranno ad arrivare per lei magari pronti a conquistarla o solo ad usarla per i loro scopi. Sullo sfondo rimarranno anche i nuovi tronisti e, in particolare, Samantha. La bella morettina continua a far discutere per i suoi modi diretti e dopo la fine della possibile liason con Gero le cose non possono che migliorare.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari Vs Gemma "Sei stata l'amante di Walter Chiari"/ Lei nega "Dissi che.."Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Esterna con Carolina: "Non riesco a staccarmi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA