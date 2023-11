Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 27 novembre: confronto tra Alessandro Vicinanza e Roberta?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 novembre

La settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova registrazione. Come svela Lorenzo Pugnaloni, le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio per nuovi confronti e, con loro, naturalmente, ci saranno anche i tronisti. Oltre a Brando e Cristian il cui percorso sta andando avanti con diversi colpi di scena, c’è molta attesa per la presenza di Ida Platano che, chiusa la storia con Alessandro Vicinanza, ha deciso di mettersi subito in gioco accettando il trono. Tuttavia, il ritorno in studio di Alessandro che, a sua volta, non ha chiuso le porte all’amore sperando di ritrovarlo proprio nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, ha smosso le acqua e il trono di Ida.

Alessandro, stando alle anticipazioni della scorsa registrazione, in studio, si è concesso subito un ballo con Roberta Di Padua con la quale c’era un discorso in sospeso dalla scorsa stagione quando il cavaliere, dopo averla frequentata, dichiarò il suo amore ad Ida. Stando ad alcune indiscrezioni, i due potrebbero essere usciti insieme: cosa racconteranno al centro dello studio?

Marco Antonio torna a corteggiare Emanuela?

Tra le coppie più interessanti della stagione in corso c’è sicuramente quella formata da Marco Antonio ed Emanuela. Dopo aver fatto un passo indietro nei confronti di Emanuela, Marco Antonio non solo è uscito con Roberta Di Padua, ma l’ha anche baciato portando Emanuela a chiudere la conoscenza. Nella scorsa registrazione, Marco Antonio, dopo il bacio con Roberta, al centro dello studio, aveva chiuso ufficialmente la frequentazione con la Di Padua dichiarando di provare dei forti sentimenti per Emanuela.

Nonostante la dichiarazione, però, Emanuela aveva spiegato di non perdonare il bacio. Cosa sarà successo successivamente? Emanuela avrà abbassato le difese concedendo una seconda possibilità a Marco? Lo scopriremo con le prime anticipazioni.

