Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 28 aprile 2025: continua lo scontro tra Alessio Pili Stella e Valentina Vitali

C’è molta attesa per la registrazione di oggi, 28 aprile 2025, con le relative anticipazioni Uomini e Donne per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate a tutti i protagonisti sia del Trono Classico che le dame ed i cavalieri del Trono Over. Nella registrazione di ieri non sono mancati i colpi di scena e sul finire a lanciare la bomba ci ha pensato Alessio Pili Stella che ha accusato Valentina Vitale di essere più interessata a promuovere il suo brand che non a conoscerlo.

Cristina Ferrara torna a Uomini e Donne e piange/ Gianmarco Steri la sorprende con una lettera

Scendendo nel dettaglio, infatti, stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne dopo aver portato delle segnalazioni in studio su Valentina (la ragazza con cui sta conoscendo) dicendo che lei è nel programma solo per sponsorizzare un suo brand, continuerà lo scontro tra Alessio Pili Stella e Valentina. La ragazza proverà a difendersi e tra i due la frattura sembrerà sempre più netta e grave. Per entrambi sono scesi una nuova dama e un nuovo cavaliere che hanno deciso di non tenere ma cosa succederà nella registrazione di oggi?

Anticipazioni Uomini e Donne, Cristina Ferrara assente o torna per registrazione?/ Caos Trono Gianmarco Steri

Gianmarco Steri nel caos: torna Cristina Ferrara? Segnalazione anche su Giovanni Siciliano

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne c’è molta attesa anche per il trono classico di Gianmarco Steri sempre più nel caos tra segnalazioni inaspettate e clamorose, auto eliminazioni, abbandoni, ritorni e rumors. Ieri, stanca e stufa del rapporto troppo complici e stretto con Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara ha abbandonato il programma ma oggi cosa farà? Tornerà in studio o si auto eliminerà anche lei come fatto nelle scorse settimane da Francesca Polizzi?



Spazio dovrebbe avere nella registrazione di oggi di Uomini e Donne anche Giovanni Siciliano al centro di pesanti segnalazioni. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato tra le sue IS delle segnalazioni di una sua follower con tanto di foto compromettenti. Nelle foto in questione si vedeva il cavaliere di Uomini e Donne in atteggiamenti complici e intimi con un’altra donna esterna al programma. A conferma dell’interesse tra i due anche una foto che ritrae il bacio tra Giovanni Siciliano e la donna misteriosa. Come si giustificherà il cavaliere?



Alessio e Valentina, dura lite a Uomini e Donne/ Così è stata rischiata la rissa in studio

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 28 aprile 2025: quattro coppie lasciano il trono over

Ed infine non è chiaro se anche oggi come ieri scenderanno dei petali rossi nel parterre del trono over del programma. Sono nate quattro coppie tra cui quella formata da Giuseppe e Rosanna che inaspettatamente hanno deciso di lasciare insieme il programma e viversi lontano dalle telecamere il loro amore. Ecco svelate, in estrema sintesi, le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 28 aprile 2025.