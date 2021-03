Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 28 marzo: Nicola Vivarelli provoca…

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 28 marzo

Uomini e donne non si ferma neppure il giorno della Domenica delle Palme. Anche oggi, infatti, c’è stata la registrazione del programma di Maria De Filippi, dopo quella di ieri che ha già regalato qualche colpo di scena. A rivelare l’indiscrezione è stato l’account Instagram Uominiedonneclassicoeover, secondo cui anche oggi tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri sono in studio. Dunque, presto scopriremo le anticipazioni riguardo a quanto vedremo in onda nei prossimi giorni. Sviluppi che si intrecciano anche con quanto accaduto ieri. C’è stata infatti l’ennesima discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani in merito alla presunta relazione tra la Dama e Walter Chiari.

L’opinionista di Uomini e donne si è infuriata in quanto è stata smentita. Stando a quanto riportato da Blasting news, è stato interpellato il giornale che aveva pubblicato l’intervista a Gemma Galgani. Così è emerso che non aveva dichiarato di aver avuto una storia d’amore con Walter Chiari. Così Tina Cipollari è stata smentita ed è andata su tutte le furie.

Conferme sulle registrazioni di Uomini e donne arrivano anche da Massimiliano Costabile, costumista tanto amato del programma che ha mostrato alcune immagini dagli studi. Invece Nicola Vivarelli ieri sera ha pubblicato alcune storie su Instagram dopo esser stato nello studio di Maria De Filippi. «Ma che ve lo dico a fa?», ha detto ai suoi fan, forse riferendosi a quanto accaduto a Uomini e donne. «Sono appena arrivato in hotel. Anche oggi è stata una bella giornata impegnativa. Ora non vedo l’ora di mangiare, datemi del ciccione, ma sto crepando dalla fame. Poi vorrei fare un po’ di palestra, siccome è un mese che non sto facendo niente e mi sto afflosciando. Farò un po’ di corpo libero». Oggi però nuova registrazione.

C’è curiosità anche per quanto riguarda il trono di Samantha, che non ha abbandonato la sua poltrona. Tra i suoi corteggiatori c’è ancora Alessio, la loro conoscenza sta proseguendo, mentre Giacomo continua la frequentazione con Martina. Non resta che attendere altre indiscrezioni e anticipazioni.



