Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 aprile 2024/ Mario e Milena: arriva l’esclusiva?

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Paudice unico tronista?

E’ molto attesa anche per il trono classico, dopo quanto accaduto ad Ida Platano, la registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile 2024. Ida Platano, di fronte alla segnalazione su Mario Cusitore, ha deciso di eliminarlo restando solo con Pierpaolo Siano che ha poi deciso di eliminarsi. Ida, senza corteggiatori, ha successivamente salutato tutti e lasciato lo studio. Cosa accadrà nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Ida tornerà o avrà concluso definitivamente il suo percorso?

Con un punto interrogativo grande sul trono di Ida Platano, attualmente, l’unico tronista è Daniele Paudice che, dopo aver scelto di eliminare Valery, sta portando avanti il percorso con Gaia e Marika, le due corteggiatrici per le quali prova un forte interesse.

Solo in serata saranno disponibili e anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile 2024 come ha annunciato Lorenzo Pugnaloni e si preannuncia una registrazione ricca di colpi di scena. Grande spazio, dopo le scorse registrazioni dedicate soprattutto al trono classico, per le dame e i cavalieri del trono over. Nel parterre maschile, in particolare, uno dei protagonisti indiscussi è sicuramente Mario Verona che, sin dal giorno della sua presentazione, è stato super corteggiato prima dalle dame presenti nel parterre e, successivamente, dalle donne arrivate in trasmissione esclusivamente per conoscerlo. Nelle ultime settimane, Mario ha scelto di uscire solo con Ilenia che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui e Milena con cui la frequentazione va avanti da diverso tempo.

Mario ha scelto di chiudere la conoscenza con Ilenia e di andare avanti con Milena con la quale nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, tuttavia, non è ancora arrivato il bacio per scelta della dama. In una settimana, tuttavia, potrebbe essere cambiato tutto: Mario, dunque, concederà l’esclusiva a Milena?











