Uomini e Donne/ Anticipazioni Registrazione 29 aprile: Luca sceglie a sorpresa?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 29 aprile

Oggi, venerdì 29 aprile, sarà il giorno della scelta di Luca Salatino? Il tronista torna oggi in studio, con Veronica Rimondi, le dame e i cavalieri del trono over, per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Si tratta di una registrazione molto attesa che potrebbe svelare la data della scelta del tronista romana che, tuttavia, potrebbe anche sorprendere tutti con una scelta a sorpresa. Nelle ultime settimane, il tronista si è dedicato totalmente ad Aurora, Soraia e Lilli. Per le tre ragazze prova un interesse forte e diverso, anche se i dubbi sono ancora tanti.

Tuttavia, da tempo, il trono di Luca è concentrato sulle tre ragazze che cominciano ad essere impazienti. Lo stesso Luca non nasconde di essere sempre più in difficoltà e, per mettere fine a tutto, potrebbe finalmente annunciare la sua scelta. Andrà davvero così o il tronista si prenderà ancora del tempo?

Ida Platano torna in studio?

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano era assente in studio. La dama potrebbe tornare oggi per ricominciare a cercare l’amore che, finora, non è ancora arrivato. Chiusa la storia con Alessandro Vicinanza, Ida ha conosciuto altre persone con cui, però, non è scattato nulla. Secondo Tina Cipollari, però, Ida sarebbe ancora innamorata di Riccardo Guarnieri che, dopo aver chiuso con Gloria, ha detto addio anche a Mariagrazia. Sia per Ida che per Riccardo ci saranno nuove conoscenze?

Attesa al centro dello studio, poi, anche Gemma Galgani che sta conoscenza Giacomo così come per Bruno e Vincenza. Il cavaliere che, dopo aver chiuso la prima volta con Vincenza era uscito con Pinuccia per poi tornare sui suoi passi, sarà riuscito a convincerla ad iniziare una convivenza ufficiale?

