Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 settembre 2025: Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale in crisi, Flavio attaccato

Uomini e Donne registrazione di oggi 29 settembre 2025, anticipazioni: Federico Mastrostefano ai ferri corti con Agnese De Pasquale

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Oggi lunedì 29 settembre 2025 si terranno le nuove registrazioni e dalle anticipazioni si scoprirà che cosa succederà ai protagonisti del parterre del Trono Over che a tronisti e corteggiatori del Trono Classico ma prima di scoprire che cosa succederà nella registrazione di oggi e le anticipazioni Uomini e Donne facciamo un passo indietro ricapitolando cos’è successo nella precedente. Ad animare il Trono Over è stato Federico Mastrostefano che pare si sia presentato un po’ alticcio all’appuntamento con Agnese De Pasquale.

Fanpage.it ha ricostruito nei dettaglio tutto quello che è successo al cavaliere di Uomini e Donne che sta conoscendo meglio le due dame Francesca e Agnese De Pasquale, pare che Federico, astemio, si sia sentito male dopo aver bevuto un po’ di vino ma la redazione fa sapere che non era ubriaco. Magda è uscita con Sebastiano Mignosa e c’è stato un rapporto intimo ma la dama sta conoscendo anche Mario Lenti che nel frattempo ha chiuso la conoscenza con Gemma Galgani. Fatte queste premesse cresce l’attesa per scoprire che cosa succederà nella registrazione di oggi.

Flavio, Sara e Cristiana: colpi di scena per i tre tronisti: anticipazioni Uomini e Donne

Non solo Trono Over, dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà anche ai tre tronisti del Trono Classico che in questi giorni hanno già regalato colpi di scena importanti. Continuerà la rivalità tra Cristiana Anania e Sara Guadenzi? Cristiana aveva portato in esterna Marco che tuttavia ha espresso il desiderio di conoscere anche la nuova tronista Sara Guadenzi, a Cristiana non va “il doppio corteggiamento” e dunque Marco ha deciso di rimanere solo per l’Anania



La tronista, a sua volta è uscita anche con un nuovo corteggiatore di nome Ernesto. E poi ancora spazio ha avuto anche il tronista Flavio Ubirti il cui Trono sta facendo molta fatica a decollare. Flavio ha portato in esterna Denise che ha criticato il tronista affermando che si comporta un pò allo stesso modo con tutte. Flavio riuscirà a far cambiare idea alle sue corteggiatrici? Cosa succederà nella registrazione di oggi.