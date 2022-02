Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 3 febbraio: rissa sfiorata tra Armando…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio

Le dame e i cavalieri del trono over così come i tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino sono tornati in studio ieri, giovedì 3 febbraio, per registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. Come fanno sapere in esclusiva le talpe del Vicolo delle News, c’è stata molta tensione tra due cavalieri del trono over. In particolare, Armando Incarnato e Biagio, tornato in trasmissione dopo essere stato assente nelle ultime puntate, hanno rischiato la rissa. Tutto è accaduto quando Biagio ha chiesto una canzone specifica per ballare con una dama. In particolare, Biagio ha chiesto il brano di un cantante napoletano e Armando l’ha accusato di essere stato pagato per sponsorizzarla avendo avuto la stessa reazione.

Spazio, poi, ad Ida Platano che sta portando avanti la conoscenza con Alessandro. I due che erano già usciti insieme e si erano baciati, si stanno conoscendo ancora e pare che tra i due proceda tutto a gonfie vele.

Bacio tra Matteo Ranieri e Denise

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio, Maria De Filippi ha concesso spazio anche ai nuovi tronisti. Eleonora non era presente in studio e Luca Salatino è uscito in esterna con una nuova ragazza. Colpo di scena, invece, per Matteo Ranieri che, in esterna, ha baciato Denise. Quest’ultima ha avuto ancora una conversazione con Armando Incarnato e, dal filmato trasmesso da Maria De Filippi, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, pare che lei non abbia rifiutato il corteggiamento di Armando.

Denise avrebbe così lasciato lo studio e lo stesso avrebbe deciso di fare Federica delusa dall’atteggiamento di Matteo. Federica ha sempre dichiarato di volere accanto una persona decisa e, per il momento, non è quello che vede in Matteo. Dopo aver riflettuto, il tronista avrebbe scelto di raggiungere Federica non rientrando più in studio.

