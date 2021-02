Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 3 febbraio: Roberta e Riccardo…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 FEBBRAIO

Nuova registrazione per il trono over di Uomini e Donne? Stando alle prime indiscrezioni che circolano sul web, le dame e i cavalieri della versione senior del programma di Maria De Filippi, oggi, potrebbero tornare in studio per registrare una nuova puntata. Di cosa si parlerà? La protagonista indiscussa potrebbe essere Sophie Codegoni che potrebbe annunciare la sua scelta, ma c’è anche molta attesa per scoprire le dinamiche del trono over. Gemma Galgani, chiusa la frequentazione con Maurizio Guerci, ha ricominciato a conoscere nuovi cavalieri. La dama del trono over ha svelato di aver voglia di leggerezza, sarà riuscita a trovarla? Occhi puntati, tuttavia, anche su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di cui non si è parlato nella scorsa registrazione. I due si sono detti ufficialmente addio, ma qualcosa potrebbe essere cambiato.

PAMELA BARRETTA IN LOVE?

Pamela Barretta è tornata ad essere una dama del trono over di Uomini e Donne e ha cominciato a conoscere Maurizio Guerci. Sempre bellissima e desiderosa di trovare il vero amore, Pamela ha deciso di ricominciare a cercare il principe azzurro nel programma di Maria De Filippi. Riuscirà a trovarlo? Sui social, appare serena e pronta a cogliere la vera felicità. “Lo scopo della nostra vita è essere felici”, ha scritto su Instagram Pamela. La dama, dunque, sta aspettando la felicità e, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, potrebbe essere una delle protagoniste così come Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, nella scorsa registrazione, si è scontrato con Nicole con cui ci sarebber o stati dei baci passionali. I due, oggi, avranno un ulteriore confronto o Armando volterà pagina dedicandosi a nuove conoscenze?





