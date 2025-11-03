Nuovo confronto a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara nella nuova registrazione.

Quella che si è conclusa da poco nello studio di Uomini e Donne è stata una registrazione ricchissima come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Dopo il confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco e la proposta di Maria De Filippi a Solimeno di accomodarsi sul trono, c’è stato spazio per il trono over e classico. Per Gemma Galgani è arrivato un nuovo signore che la dama ha deciso di tenere nonostante Tina Cipollari non fosse d’accordo mentre la conoscenza tra Roberto e Agnese De Pasquale procede a gonfie vele. Gloria Nicoletti, invece, non ha accettato i fiori di un cavaliere che sta conoscendo e che lei ritiene troppo fisico mentre Guido Ricci e Federica, dopo vari tentennamenti, lasciano insieme lo studio.

Ciro Solimeno tronista a Uomini e Donne: Maria De Filippi punge Martina De Ioannon/ "Se ci ripensa..."

Spazio, poi, al trono classico. Sara Gaudenzi ha portato in esterna Jakub e, dopo varie battutine, tra i due scatta il bacio. In studio, poi, tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania scoppia la lite. Cristiana accusa Sara di essere alla ricerca del circo mentre Sara si difende sostenendo che Cristiana è semplicemente gelosa di Jakub aggiungendo che probabilmente si è penti di averlo lasciato andare. In onda, poi, va un filmato in cui Cristiana va in camerino da Jakub a chiedergli scusa (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Svolta dopo il confronto con Martina De Ioannon

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 3 novembre 2025: confronto tra Martina, Ciro e Gianmarco

Maria De Filippi richiama nello studio di Uomini e Donne Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dopo il confronto della settimana scorsa a cui non aveva partecipato Martina, oggi, lunedì 3 novembre 2025, nel corso della nuova registrazione, nello studio, tornano i quattro protagonisti del quadrilatero più famoso del momento. Dopo aver fatto discutere per la scelta di non confrontarsi con l’ex fidanzato preferendo lasciare il compito di raccontare la verità sul loro rapporto a Gianmarco Steri, nella registrazione di oggi, Martina ha scelto di presentarsi in studio come fanno sapere le anticipazioni esclusive di Fanpage.

Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne/ "Non prendere in giro Federica"

Una scelta, quella dell’ex tronista, arrivata dopo l’ultimo weekend che ha trascorso con Gianmarco con cui la frequentazione continua a gonfie vele come dimostrano le varie segnalazioni e foto che stanno circolando sul web.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 3 novembre 2025: Ciro tronista

Dopo aver chiesto a Ciro Solimeno di parlare con Martina De Ioannon per avere un chiarimento con lei dopo otto mesi insieme, Maria De Filippi ha deciso di favorire questo incontro richiamando nuovamente al centro dello studio proprio Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina. Al centro dello studio dove si sono conosciuti, sotto lo sguardo con Gianmarco Steri con cui Martina ha deciso di dare il via ad un nuovo capitolo sentimentale della sua vita, è avvenuto il tanto atteso chiarimento tra i due.

Chiarimento sul quale, per il momento, non ci sono anticipazioni anche se il pubblico dovrà aspettare poco per scoprire cos’è successo per la puntata registrata oggi andrà in onda domani, martedì 4 novembre, sempre alle 14.45 su canale 5. Al termine del confronto con Martina, poi, come svela Fanpage, Ciro Solimeno ha ottenuto la proposta di diventare tronista