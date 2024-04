Uomini e donne, anticipazioni registrazione 30 aprile 2024/ Daniele diviso tra Gaia e Marika

Registrazione Uomini e donne, il trono di Daniele protagonista?

Oggi pomeriggio, martedì 30 aprile 2024, verrà effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne e cresce l’attesa e la curiosità sia attorno al Trono classico sia attorno al Trono Over. Nel corso della registrazione di ieri è andata in scena una sorpresa inaspettata per Tina Cipollari, con Giucas Casella invitato in studio da Maria De Filippi per raccontare la passata storia con la bionda opinionista. Spazio anche alle dinamiche dei protagonisti: Cristiano e Asmaa continuano la frequentazione, si interrompe invece quella di Fabio e Sabrina mentre Gemma Galgani porta avanti la conoscenza con il nuovo Cavaliere Pietro.

Ma che cosa succederà nella registrazione di oggi pomeriggio? Sulla base di quanto accaduto nella registrazione di ieri, si più ipotizzare che ampio spazio verrà dedicato alle vicende del Trono Classico e in particolare a quelle che coinvolgono Daniele. Dopo l’addio di Ida Platano, Paudice è rimasto l’unico tronista ancora in trasmissione e sta dedicando le sue attenzioni principalmente a Gaia e Marika. Con entrambe c’è stato anche un bacio e per questo motivo, dopo aver deciso di eliminare Valery, è molto probabile che la sua scelta ricadrà su una delle due corteggiatrici rimaste al suo fianco.

Anticipazioni Uomini e donne registrazione: Gemma Galgani a centro studio? I possibili sviluppi

Nella registrazione di Uomini e donne di oggi, martedì 30 aprile 2024, ampio spazio potrebbe essere dedicato anche a Ida Platano che, dopo aver deciso di eliminare Mario Cusitore, è rimasta solo con Pierpaolo Siano, che tuttavia sceglierà di eliminarsi. Spazio poi alle dinamiche del Trono Over e, con buone probabilità, si tornerà a parlare di Ernesto Russo e della conoscenza di nuove dame, così come della frequentazione di Diego e Jessica che sembra procedere in maniera positiva.

Chi in questa stagione del programma è spesso rimasta in disparte è Gemma Galgani, all’ombra delle principali dinamiche che hanno animato la trasmissione in questi lunghi mesi. La dama torinese sta approfondendo una conoscenza con il Cavaliere Pietro e, per questo, potrebbe esserle riservato un giusto spazio al centro dello studio in attesa di scoprire i possibili sviluppi. Al momento si tratta solo di ipotesi e supposizioni e soltanto le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne, che saranno disponibili nelle prossime ore, riveleranno al pubblico cosa accadrà nello studio del dating show.

