Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 30 aprile: Ida Platano volta pagina? Scelta di Luca in arrivo?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni 30 aprile

Dopo la registrazione del 29 aprile che ha visto la resa dei conti tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio oggi per una nuova registrazione. Dopo essere stati assenti nella registrazione di ieri, inoltre, oggi, Maria De Filippi dovrebbe parlare anche di Veronica Rimondi e Luca Salatino. Occhi puntati, dunque, su Ida Platano che, dopo varie discussioni, dubbi e tentennamenti, ha ammesso di non vedere in Riccardo un amico. Una confessione che non ha spiazzato Tina Cipollari che ha sempre visto un interesse della dama per l’ex.

Cosa accadrà, dunque, nella registrazione di oggi di Uomini e Donne? Ida riuscirà a voltare pagina o proverà a chiarirsi nuovamente con Riccardo Guarnieri il quale non sembra avere alcuna intenzione di riprendere il rapporto con la Platano?

Luca Salatino annuncia la scelta a Uomini e Donne?

La registrazione di Uomini e Donne di oggi è molto attesa soprattutto perchè potrebbero esserci importanti novità per la scelta di Luca Salatino. Il tronista, come hanno svelato le anticipazioni della pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni “Uominiedonneclassicoeover”, nella registrazione di ieri, non è entrato in studio. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi è ormai agli sgoccioli, la scelta continua a farsi attendere.

I telespettatori di Uomini e Donne sperano che quello di oggi sia il giorno giusto per scoprire l’identità della ragazza scelta di Luca o, quanto meno, per scoprire la data in cui sarà registrata la fatidica scelta. Luca, dunque, annuncerà ciò che sperano i fan o aspetterà ancora avendo dubbi e paure che non ha ancora cancellato?

