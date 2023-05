Uomini e donne, anticipazioni registrazione 30 aprile/ Luca bacia Alessandra e..

Uomini e donne: le anticipazioni TV del trono over e il trono classico, relative alle registrazioni datate 30 aprile 2023

Avanzano i nuovi appuntamenti alla corte dei sentimenti di Uomini e donne, che tra le novità del trono classico vede Luca Daffré suggellare il primo bacio con la corteggiatrice Alessandra. O almeno quest’ultima é solo una tra le previews preannunciate da Uomini e donne classico e over via Instagram, relativamente alle nuove registrazioni di Uomini e donne, tenutesi il 30 aprile 2023. Ma quella del primo bacio tra il tronista Luca e la new entry al trono classico, Alessandra, non é il solo spoiler TV del momento. Il tronista ed ex naufrago de L’isola dei famosi 2023 diventa protagonista indiscusso alla nuova sessione di registrazioni del dating show mettendo a segno ben tre esterne, di cui una con Alessandra: “Luca ha fatto in totale 3 esterne, una con Camilla ma non è scattato il bacio perché lui non ha voluto -fanno sapere i curiosi spoiler TV, per poi proseguire-, lei ci ha provato più di una volta ma nulla. Con Alice soltanto un abbraccio, la corteggiatrice si è comunque confidata con lui sul suo passato difficile, esterna carina e molto

emozionante”. Da qui, quindi l’anticipazione del romantico bacio: “Con Alessandra è scattato il bacio. Lui è molto felice e contento dell’esterno e soprattutto del bacio perché dice che è stato molto voluto”. Che Luca Daffré abbia già nel cuore la sua scelta, che ricadrebbe su Alessandra? Chissà.

Per la quota trono classico, poi, gli spoiler TV non risparmiano la tronista in carica Nicole Santinelli: “c’è stato un confronto tra Nicole e Carlo. Lei si aspettava che lui alla fine della registrazione di ieri andasse in camerino, mentre a presentarsi è stato Andrea. Lei

fa l’esterna con Andrea e i due si baciano”. E non é tutto. Perché, inoltre nel mezzo delle vicende di Uomini e donne si registra un nuovo crossover tra il trono classico e il trono over, i due circuiti alla ricerca dell’amore a Uomini e donne, con la over Roberta che si palesa piuttosto vicina al corteggiatore Carlo di Nicole. Questo, a fronte di una crisi del giovane protagonista al trono classico dovuta alla vicinanza della Santinelli al rivale osteopata: “Roberta Di Padua, alla fine della registrazione scorsa, mentre lui rientrava in camerino, si è avvicinata a Carlo per consolarlo e tra i due c’è stato un abbraccio e Nicole si è arrabbiata con lui”.

La stessa bionda tronista, dunque, crolla in lacrime, e il motivo é presto anticipato: “Nicole si è messa a piangere, dopo aver litigato in studio con Andrea, perché quest’ultimo si è arrabbiato con lei quando la Tronista ha detto che avrebbe preferito Carlo in camerino”.

Armando Incarnato riscopre l’amore, a Uomini e donne?

E le emozioni al cardiopalmo, oltre a quelle del trono classico, si registrano anche al trono over di Uomini e donne: “Claudio è uscito con Gabriella e si sono baciati, scatta una litigata enorme tra lui e Carla dopo che (come vi avevo detto ieri) nella registrazione di sabato hanno chiuso”, esordiscono gli spoiler sul conto del parterre del trono over. A quanto pare, Carla “si è infuriata perché si è sentita offesa”. Neache sul conto di Armando Incarnato mancano poi delle novità, per ciò che concerne la sfera affettiva. E il napoletano potrebbe essere vicino all’ufficializzazione del nuovo amore: ” sta uscendo con una ragazza nuova, i due entrambi dicono che si stanno trovando bene”. Ma il bello e impossibile di Napoli torna a far discutere l’opinionista in studio, Gianni Sperti: “Scatta un breve “battibecco” con Gianni sulla questione del lavoro del cavaliere”. Non si registrano novità, invece, sul conto dei veterani, tra gli over di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani.

