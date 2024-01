Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 gennaio/ Brando annuncia la scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 gennaio

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, martedì 30 gennaio. Le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio insieme ai tronisti Brando e Ida Platano come annuncia Lorenzo Pugnaloni. Quella in programma oggi è la prima delle due registrazioni settimanale (la seconda è prevista per domani, mercoledì 31 gennaio, ndr). Cosa accadrà, dunque, nello studio del dating show di canale 5? Dopo la scelta di Cristian Forti che ha lasciato il programma con Valentina, gli occhi sono puntati su Brando che, avendo cominciato il percorso insieme a Cristian, dovrebbe scegliere a breve.

Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, lite con Manuela e Aurora Tropea a Uomini e Donne/ "Due vamp..."

Alla corte di Brando ci sono Beatriz e Raffaella, due ragazze molto diverse tra loro. Con Beatriz, dopo varie discussioni, sembrava aver trovato nuovamente un punto d’incontro, ma anche nella scorsa registrazione, non sono mancate le incomprensioni. Più lineare, invece, il rapporto con Raffaella anche se pure con lei, nelle ultime puntate, non sono mancati i problemi.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 30 gennaio 2024/ Brando e Raffaella in esterna, scatta il bacio

Ida Platano e Mario Cusitore, bacio in esterna?

Con la scelta di Ernesto Russo di abbandonare Uomini e Donne, alla corte di Ida Platano, sono rimasti solo Mario Cusitore e Sergio Berni. Quest’ultimo, arrivato per ultimo, è riuscito a conquistare le attenzioni di Ida che, però, sembra sempre più presa da Mario con cui, dopo una serie di segnalazioni e un bacio in studio, è tornato il sereno.

Con Mario è nato un feeling immediato e sono sempre di più gli utenti del web convinti che Ida non solo sceglierà Mario, ma lo farà anche a breve. Nel frattempo, nella nuova registrazione, Ida e Mario dovrebbero tornare ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’esterna fatta insieme: sarà arrivato il bacio?

Veronica Ursida contraria al ritorno di Roberta Di Padua in TV?/ La confessione dell'ex Uomini e donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA