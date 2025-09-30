Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre 2025, Gemma Galgani scoppia in lacrime, Flavio resta senza corteggiatrici?

Manca poco alle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, martedì 30 settembre 2025 che usciranno in serata dagli esperti del programma Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, ma prima di scoprire che cosa succederà ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico ripercorriamo cos’è successo nella registrazione di ieri. Innanzitutto per quanto riguarda il Trono Over ben due dame sono scoppiate a piangere per i rispettivi cavalieri, ma anche nel Trono Classico non sono mancati i colpi di scena.

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che Federico Mastrostefano dopo tutto quello che è successo nelle scorse registrazioni ha deciso di chiudere con Agnese De Pasquale, la quale ci è rimasta malissimo ed è scoppia in lacrime. Il cavaliere ha ammesso di preferire di continuare con Francesca. Agnese De Pasquale non è stata l’unica a scoppiare in lacrime ma anche Gemma Galgani si è messa a piangere per Mario Lenti, incredula per il fatto che lui voglia chiudere la conoscenza. Marina è uscita con Arcangelo e litiga in studio con Isabella, la quale le dà della pazza perché in studio la dama urla.



Flavio Ubirti di Uomini e Donne resta senza corteggiatrici? Martina e Denise non si presentano: anticipazioni e registrazioni

Le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi 30 settembre 2025 riportate da Lorenzo Pugnaloni svelano poi che cosa succederà nel Trono Classico, Flavio Ubirti che ha fatto un’esterna con Nicole Belloni ma non viene proiettata in studio. Martina e Denise, invece, non si presentano in puntata e lui lascia lo studio per capire meglio le motivazioni che le hanno spinte a non essere presenti oggi e vuole che vengano lì e che a quattr’occhi, semmai, dicessero che vogliono eliminarsi.

Sara Gaudenzi è uscita in esterna con un ragazzo che si chiama Marco, per la nuova tronista scendono anche altri corteggiatori: prime conoscenze e commenti in studio. Jakub assente in studio (non si sa se l’abbia eliminato), Cristiana Anania è uscita in esterna con Ernesto. Federico ha espresso la volontà di andarsene, poichè ci è rimasto male nel non essere portato fuori. Se ne va, lei lo insegue dietro le quinte ma poi non viene mostrato ciò che è successo.