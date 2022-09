Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 30 settembre: dichiarazione d’amore per Ida Platano!

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 settembre 2022: Alessandro è innamorato di Ida!

Oggi 30 settembre nello studio di Uomini e Donne c’è stata una nuova registrazione. Dame e cavalieri sono tornati a sedere nei rispettivi parterre, portando in scena grandi novità. Stando alle anticipazioni del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni, attraverso la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, scopriamo che per quanto riguarda il Trono Over è stato dedicato lungo tempo alla coppia composta da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

I due sono usciti di nuovo insieme ma oggi Roberta manifesta in studio dubbi sul cavaliere che ritiene ancora interessato a Ida Platano. Roberta e Alessandro finiscono per discutere e la dama arriva a sospettare che lui sia effettivamente innamorato di Ida. Dopo qualche reticenza alla fine Alessandro ammette che è così: prova davvero sentimenti forti per la Platano.

Ma come ha reagito Ida a questa dichiarazione d’amore? Stando alle anticipazioni la dama ha inizialmente tentennato, tuttavia dopo un po’ ha accettato di uscire in esterna con Alessandro. Cosa accadrà ora tra i due? In tutto questo c’era un grande assente in studio: Riccardo Guarnieri. Si è poi parlato anche di Gemma Galgani. La dama ha deciso di continuare a frequentare Roberto, il cavaliere che sta uscendo anche con Silvia. Poco spazio invece per il trono classico: Lavinia ha fatto una nuova esterna mentre di Federica non si è parlato oggi. I due tronisti uomini non sono entrati in studio. Va detto che domani si registrerà una nuova puntata di Uomini e Donne quasi certamente dedicata ai quattro tronisti.

