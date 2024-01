Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 31 gennaio/ Arriva la scelta di Brando? Ida Platano in crisi per…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 31 gennaio 2024: Brando sceglie tra Beatriz e Raffaella?

Oggi 31 gennaio 2024 è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. Occhi puntati sul trono classico e su Brando in modo particolare. Il tronista, nel corso della registrazione che si è tenuta ieri, ha annunciato che le prossime sarebbero state le sue ultime esterne con Beatriz e Raffaella, motivo per il quale è molto probabile che vengano mostrate oggi e che proprio oggi Brando faccia la sua scelta. Chi sarà tra le due ragazze?

Va detto che gli ultimi progressi sono tutti a favore di Raffaella. Beatriz ha infatti deciso di non presentarsi all’ultima esterna organizzata da Brando, facendolo infuriare. Al contrario è andata molto bene quella tra il tronista e Raffaella, finita con tanto di bacio appassionato. Che sia quest’ultima la scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida elimina Mario Cusitore?

Si parlerà ovviamente anche del trono di Ida Platano che procede tra alti e bassi. In studio, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di ieri, sono arrivate nuove segnalazioni sul suo corteggiatore Mario Cusitore, che hanno mandato la tronista ancora più in crisi. D’altronde non stanno andando bene anche le esterne con gli altri corteggiatori, aspetto che sta scoraggiando la Platano.

E a proposito di Ida Platano, nel corso della registrazione di oggi 31 gennaio 2024 di Uomini e Donne si tornerà a parlare del suo ex Alessandro Vicinanza, che è tornato a concentrarsi su Roberta Di Padua. Il cavaliere ha ammesso di essere interessato soltanto a lei ma Roberta non ricambia i suoi sentimenti, anzi ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere in studio. Alessandro sembra però deciso a non desistere, al punto che, nella registrazione di ieri, ha rifiutato di conoscere due donne arrivate in studio per lui. Roberta cambierà idea e gli darà una seconda chance?

