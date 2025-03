Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 31 marzo 2025: Gianmarco in crisi con Francesca e Cristina

Negli studi Elios di Roma anche oggi ci srà una nuova registrazione del dating show di Canale5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che si sarà moltissima carne al fuoco sia per quanto riguarda il Trono Classico che per quanto riguarda il Trono Over. La puntata dovrebbe aprirsi da dove si è chiusa ieri ovvero come il Trono di Giamarco Steri che è sempre più in crisi con le sue corteggiatrici Francesca Polizzi e Cristina Ferrara mentre con Nadia è scattato il bacio.

In realtà il tronista è rimasto deluso dalla mancata reazione delle due corteggiatrici alla vista del bacio con Nadia. Le due si sono giustificate dicendo di essere sincere e vere e di non avere delle reazioni preimpostate ma Gianmarco è rimasto deluso. Il malumore si è trasformato presto in rabbia tanto che Gianmarco Steri, sempre più infervorato dal loro comportamento, ha lasciato prima del previsto la registrazione andando dietro le quinte. Spinte da Maria De Filippi, Francesca e Cristina sono andate per lui per avere un confronto. Ci sarà stato un chiarimento?



Uomini e Donne anticipazioni di oggi 31 marzo 2025: Sabrina Zago bacia un nuovo cavaliere

A regalare colpi di scena e scintille, sempre stando alle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 31 marzo 2025, sarà anche il Trono Over. La dama Sabrina Zago dopo aver chiuso bruscamente con Giuseppe tra liti, discussioni e scontri sta uscendo un nuovo cavaliere con il quale è scattato anche il bacio: cosa sarà successo dopo? Anche Gemma Galgani sarà al centro della puntata. È uscita con un nuovo cavaliere ma ha ammesso che, pur essendo dolcissimo, non gli piace fisicamente ma per lei è sceso anche un altro cavaliere, che questa volta vada meglio?



E poi ancora Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa dopo aver deciso di chiudere la loro conoscenza torneranno nel parterre o lasceranno il programma? Ciò che è certo è che tra i due ci sono ancora delle questioni in sospeso ed il duro confronto ci sarà anche nella registrazione di oggi.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infine, si scopre che l’unica vera protagonista indiscussa del programma sarà Tina Cipollari. La storia opinionista avrà un’accesa lite con Isabella mentre per quanto riguarda il suo ruolo di tronista continuerà la conoscenza con Cosimo Dadorante, verrà mostrata la loro esterna a Madrid tra shopping sfrenato e ristoranti di lusso.