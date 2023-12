Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 4 dicembre: colpo di scena tra Roberta e Alessandro Vicinanza?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 dicembre

Le registrazioni di Uomini e Donne non si fermano e oggi, lunedì 4 dicembre, i tronisti così’ come le dame e i cavalieri del trono over tornano in studio per regalare nuovi colpi di scena al pubblico di canale 5. Occhi puntati su Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. L’ex fidanzato di Ida Platano è tornato nel parterre ricominciando a frequentare Roberta Di Padua. Durante la prima cena, tra i due ci sono stati diversi baci. Tuttavia, la scelta di Alessandro di conoscere anche altre dame ha portato Roberta a chiudere la frequentazione. Tuttavia, negli scorsi giorni, Deinaira Marzano ha pubblicato una segnalazione che potrebbe portare ad un ulteriore colpo di scena.

Stando alla segnalazione, infatti, pare che Roberta e Alessandro siano stati pizzicati insieme. Dopo lo scontro in studio, i due si sono riavvicinati? La verità nella nuova registrazione di Uomini e Donne.

Primo bacio per Ida Platano?

Se Brando sta continuando a dedicarsi a Raffaella e Beatriz e Cristian a Valentina e Virginia, per Ida Platano, il percorso sul trono di Uomini e Donne è appena cominciato. Tuttavia, tra i corteggiatori che hanno maggiormente conquistato le attenzioni di Ida c’è il cubano David Mesa che è stato anche il protagonista di una discussione con Tina Cipollari. Sin dalla prima esterna, David ha cercato un contatto fisico con Ida la quale, tuttavia, è apparsa titubante.

Tuttavia, in studio, ha poi confermato l’interesse nei confronti di David che l’ha colpita subito per il sorriso e la solarità. Per Ida, dunque, nella nuova registrazione di Uomini e Donne, arriverà il primo bacio da tronista?











