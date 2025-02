Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 4 febbraio 2025: prime esterne per Chiara

È tutto pronto per una nuova registrazione del dating show storico condotto da Maria De Filippi e dalle anticipazioni Uomini e Donne di ciò che succederà in studio oggi, martedì 4 febbraio 2025, si scoprirà come si evolveranno le vicende sentimentali dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Occhi puntata sulla nuova tronista Chiara che sta iniziando a conoscere i suoi corteggiatori, per adesso colui che l’ha colpita più di tutti è Matteo ma per lei scenderanno dei nuovi pretendenti.

Rimanendo nel Trono Classico grande protagonista sarà anche Francesca Sorrentino ormai giunta quasi alla fine del suo percorso che sta concentrando la sua frequentazione tra Gianluca Costantino e Gianmarco Meo. Durante la registrazione di ieri c’è stato il chiarimento tra Francesca e Gianmarco dopo le tensioni degli ultimi giorni. Il corteggiatore si è presentato in studio con una rosa ed ha porso le sue scuse, la tronista le ha accettate ma ha rivelato di essere ancora confusa. Insomma si scoprirà dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi che cosa succederà tra i due.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 4 febbraio 2025:

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scoprirà cosa succederà anche alle dame ed ai cavalieri del Trono Over. La volta scorsa Gemma è rimasta confusa dopo aver conosciuto un nuovo cavaliere di nome Salvo che non è riuscito a catturare a pieno la sua attenzione anche se alla fine ha deciso di tenerlo nel parterre. A creare scompiglio, però, è stata la lite trash tra Morena Farfante e Margherita Aiello scatenata, pare, da un ammiccamento della dama ad un cavaliere con cui sta uscendo Margherita. Infine non si può non parlare del trono di Tina Cipollari, che sta conoscendo un nuovo corteggiatore, Angelo, oltre a Cosimo. L’opionionista ha portano nuova verve in studio scaldando il clima e facendo divertire il pubblico a casa e in studio e di Gianmarco Steri che sta conoscendo Liane ed altre corteggiatrici tra cui Caterina. Il tronista ha ricevuto un record di candidature: più di 100 ragazze in studio.