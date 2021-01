Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 4 gennaio: Gemma Galgani single!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 4 GENNAIO E NEWS

Ieri pomeriggio è andata in scena una nuova registrazione di Uomini e donne, una nuova puntata che vedremo ormai a fine mese visto che ce ne sono altre ancora da mandare in onda. La trasmissione anticipa a giovedì 7 gennaio per la gioia dei fan ma forse non per quella di Gemma Galgani che lasceremo alle prese con Maurizio e del suo no a passare il Natale insieme e lo ritroveremo ancora peggio. Secondo le anticipazioni della nuova registrazione sembra proprio che il cavaliere sia già arrivato a tirare le somme e chiudere con la dama torinese e non in modo pacifico. La dama racconterà di aver chiamato il cavaliere che le ha chiuso il telefono in faccia quando qualcuno ha suonato il citofono salvo poi scoprire che si tratta di una sua amica che sta passando un momento non facile e che quindi si appoggia a lui per un sostegno. Durante le vacanze si sono sentiti pochissimo e questo non farà altro che aumentare le polemiche che lo avevano già travolto nei giorni scorsi. Come finirà adesso per lui?

BEATRICE SI SCIOGLIE IN LACRIME A UOMINI E DONNE?

E sul fronte giovani? Ancora una volta è Davide il protagonista con le sue due corteggiatrici: da una parte c’è la bella Beatrice che si scioglie in lacrime e dall’altra Chiara. A quanto pare il tronista è andato a fare visita a quest’ultima con tanto di palloncini e gesti dolci (sembra che la volesse baciare e togliersi la mascherina per farlo ma si è trattenuto) e questo ha mandato in tilt Beatrice che invece lo ha sorpreso sotto il suo hotel con tanto di serenata che lo ha davvero colpito. Quale sarà la scelta a questo punto?



