Anticipazioni Uomini e Donne, 4 maggio 2025: Gianmarco Steri pronto alla scelta

Oggi, domenica 4 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grande protagonista Gianmarco Steri, che ha sorpreso tutti annunciando l’intenzione di fare a breve la sua scelta. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il tronista romano ha dichiarato di voler concludere il suo percorso già la prossima settimana, lasciando trapelare, a detta di alcuni fan, chi potrebbe essere la ragazza con chi intende lasciare il programma tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara.

La puntata si è aperta con l’esterna tra Gianmarco e Nadia, durante la quale lei gli ha fatto una sorpresa recandosi nel suo negozio per festeggiare il compleanno, regalandogli anche una loro foto insieme. In seguito, è stata mostrata anche l’esterna con Cristina, che ha organizzato un’altra sorpresa coinvolgendo alcuni amici di Gianmarco. In studio, il tronista ha ammesso che Nadia gli arriva di più, facendola emozionare fino alle lacrime. Per quanto riguardo Cristina, invece, ha apprezzato la sua sensibilità, ma ha spiegato che non riesce a percepire un reale trasporto nei suoi gesti. Un’affermazione che ha portato molti a pensare che, nella prossima registrazione, la scelta potrebbe ricadere proprio su Nadia. (Agg. Luna De Massis)

Anticipazioni Uomini e Donne: una coppia lascia il Trono Over

Spazio, poi, al Trono Over di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di domenica 4 maggio, una coppia ha deciso di dire addio al programma. Di chi si tratta? Di Margherita Aiello e Dennis, i quali hanno scelto di viversi la loro storia lontano dalle telecamere, uscendo mano nella mano dallo studio. Dopodiché, sono stati chiamati al centro dello studio Cinzia, Marina e Arcangelo. Quest’ultima è uscito con Cinzia ed è scattato un bacio. Di conseguenza, Marina ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.

A quel punto, è intervenuta anche Gemma Galgani, la quale ha di nuovo voluto sapere dal cavaliere il motivo per il quale ha deciso di chiudere la loro conoscenza. Infine, Morena Farfante si è dichiarata molto coinvolta da Francesco, con il quale sta uscendo ormai da un mese. I due hanno avuto anche dei rapporti, tuttavia il cavaliere ha spiegato di non provare ancora dei veri sentimenti nei suoi confronti. Di conseguenza, delusa e amareggiata, la dama si è alzata bruscamente per tornare a sedersi nel parterre. (Agg. Luna De Massis)

Donne, registrazione del 4 maggio 2025: nuovo caos nel Trono Over?

È tutto pronto per la nuova registrazione Uomini e Donne oggi 4 maggio 2025 e c’è molta attesa per le anticipazioni che sveleranno che cosa andrà in onda nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi che vede opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gli occhi sono puntati sul trono di Gianmarco Steri e su chi sarà la sua scelta tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara ma anche il trono over regalerà delle sorprese.

Le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, svelano innanzitutto che cosa succederà a Gemma Galgani. La storia dama torinese presenza fissa nel parterre da anni sembrava finalmente aver trovato l’amore con il bel cavaliere Arcangelo. Lei molto presa ed invaghita lui molto più sfuggente e distante. Ed infatti nella registrazione scorsa il cavaliere ha deciso di chiudere la conoscenza con lei e corteggiare un’altra dama: Marina. Ennesima batosta, quindi, per Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione del 4 maggio 2025: continua la conoscenza di Morena Farfante con Francesco R.?

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scopre anche come si evolverà la situazione tra Enrico ed Agnese De Pasquale. La dama ed il cavaliere da settimane stanno portando avanti una conoscenza che procede nel migliore dei modi ma nella scorsa registrazione è scoppiato un vero e proprio caos perché è venuto fuori che Enrico ci ha provato con Marilù.

E non è tutto perché sono volati stracci anche tra le due dame del parterre che alla fine hanno deciso di abbandonare la discussione e mollare lì Enrico per andare a sedersi nel parterre. E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che grandi novità attendono Morena Farfante che sta conoscendo un nuovo cavaliere: Francesco R. E tra i due la complicità e le affinità cresceranno ogni giorno di più, durante un ballo è scattato un bacio: i due decideranno di lasciare il programma insieme?

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa succederà nelle prossime puntate

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che spazio, infine, avrà anche un altro cavaliere del parterre Sebastiano Mignosa che dopo la rottura con Gloria Nicoletti conoscerà una nuova dama. Insomma, ci sarà moltissima carne al fuoco nelle prossime puntate del dating show che andranno in onda come di consueto dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 e colpi di scena riguarderanno non solo il trono classico ma anche il trono over.