Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 4 marzo 2025: nuove ragazze per Gianmarco Steri

Oggi 4 marzo 2025 ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e gli occhi sono puntati sul Trono Classico di Gianmarco Steri. Il 28enne sta conoscendo alcune delle oltre 10.000 mila ragazze che hanno chiamato la redazione per lui. Nelle scorse registrazioni ha avuto modo di conoscere alcune corteggiatrici e portarle in esterna. Ha scelto di non proseguire oltre con Liane e Caterina mentre si detto piacevolmente colpito da Francesca e Cristina. Soprattutto sulla prima ha sempre speso parole al miele dicendo di trovarla spontanea, sicura di se, simpatica ed alla mano.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, tuttavia, per Gianmarco Steri scenderanno delle nuove corteggiatrici: sarà colpito da qualcuno delle nuove ragazze e sceglierà di portarle in esterna? Nel frattempo sempre per quanto riguarda il Trono Classico in questa registrazione o nelle prossime verrà presentato il nuovo tronista, quasi sicuramente sarà una tronista considerando il trono lampo di Chiara Pompeo, quest’ultima smascherata dal suo fidanzato Riccardo Spadacciari è stata costretta a lasciare il trono. Al momento, inoltre, stando alle dichiarazioni dei diretti interessati pare che la loro storia prosegua a gonfie vele.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 4 marzo: cosa succederà alle dame e cavalieri del Trono Over

Mentre tronisti e troniste del Trono Classico si sono dimostrati un vero e proprio flop ad animare le puntate di Uomini e Donne ci hanno pensato le dame ed i cavalieri del Trono Over. Tra rivelazioni piccanti, retroscena hot, incontri inaspettati, segnalazioni e cacciate sono stati sempre i veri protagonisti. Solo per fare un esempio nelle ultime registrazioni si è asssistito alla cacciata di Mario Cusitore cacciato dal programma per il suo flirt con l’ex tronista Nicole Santinelli fuori dalla trasmissione o Barbara De Santi che invece ha lasciato la trasmissione dopo aver incontrato l’amore con Ruggiero D’Andrea e si spera che duri.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi, martedì 4 marzo, inoltre si scopre che ampio spazio avranno gli altri protagonisti del parterre. Al centro della scena, inoltre, ci sarà il Trono/Show di Tina Cipollari che sta conoscendo meglio Cosimo, mentre Angelo Perla ha lasciato il dating show proprio nella puntata andata in onda ieri perché ha capito di non provare dei sentimenti forti per l’opinionista. Cosa succederà nella registrazione di oggi ai vari protagonisti? E soprattutto verrà annunciato il nuovo/ la nuova tronista?