Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 4 novembre 2025: attesa per il trono di Cristiana dopo la lite con Sara Gaudenzi.

Lo studio di Uomini e Donne riapre anche oggi, martedì 4 novembre 2025, per una nuova registrazione che vedrà il ritorno in studio di Cristiana Anania, Sara Gaudenzi, Flavio Ubirti e Ciro Solimeno che, dopo l’ultimo confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ha accettato il trono che gli ha offerto Maria De Filippo. Per Ciro, nel corso della registrazione odierna, dovrebbe esserci il primo incontro con le corteggiatrici ma gli occhi dei fan del dating show di canale 5 sono tutti puntati su Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Nel corso della registrazione di ieri, 3 novembre, Cristiana e Sara hanno discusso animatamente in studio per Jakub Bakkour.

Maria De Filippi difende Martina e Gianmarco a Uomini e Donne/ Il web esplode

L’ex tentatore di Temptation Island ha cominciato l’avventura a Uomini e Donne come corteggiatore di Cristiana ma dopo essersi eliminato, richiamato dalla redazione su richiesta di Sara, è tornato in trasmissione per corteggiare quest’ultima. Tra Sara e Jakub c’è stato anche un bacio e Cristiana è esplosa in studio contro la Gaudenzi dopo aver raggiunto in camerino Jakub per chiedergli scusa per come si è concluso il loro rapporto. Nella registrazione odierna proverà a recuperare concretamente con lui?

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ "Gianmarco è un capriccio"

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 4 novembre 2025: bacio per Gemma Galgani?

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi ci sarà tempo e spazio anche per il trono over. Al centro dello studio dovrebbe tornare ad accomodarsi Gemma Galgani che, nella registrazione di ieri, ha conosciuto un nuovo cavaliere scegliendo di trattenerlo per conoscerlo. Nel corso della registrazione di oggi, Gemma potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare i dettagli del primo appuntamento.

Grande attesa anche per scoprire come procede tra Roberto e Agnese De Pasquale: i due hanno ricominciato a frequentarsi e procede tutto a gonfie vele. Si concederanno l’esclusiva o, a sorpresa, annunceranno l’addio alla trasmissione per viversi fuori?

Ciro Solimeno come Rosario Gugliemi a Uomini e Donne?/ Ciro Petrone provoca: "Ancora innamorato di Martina…"