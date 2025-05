Niente scelta nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, svelano che il tronista annuncerà chi è la donna che vuole al suo fianco nel corso della prossima (e a quanto pare ultima) registrazione di domenica 11 maggio. Intanto occhi puntati sul Trono Over, dove sono stati annunciati altri due addii al programma.

Dopo Margherita Aiello e Dennis, sono altre ufficialmente altre due coppie in studio: parliamo di Morena Farfante e Francesco e di Gloria Nicoletti e Guido. Entrambe le coppie hanno annunciato il loro addio a Uomini e Donne, anche se per Gloria e Guido non è mancata qualche difficoltà. Lui si è infatti ingelosito quando un cavaliere ha chiesto di ballare con Gloria, ed ha per questo lasciato lo studio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri verso la scelta

Uomini e Donne è ormai vicino alla sua pausa estiva: a breve il dating show di Maria De Filippi andrà in vacanza, ma prima restano ancora due registrazioni. Una si tiene oggi 5 maggio 2025, e potrebbe avere come grande protagonista Gianmarco Steri. Il suo trono è ormai agli sgoccioli, il che ci dice che tra oggi e la prossima registrazione (prevista per domenica 11 maggio), sceglierà chi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato è la ragazza con la quale vuole intraprendere un percorso di coppia fuori dal programma.

Nella registrazione tenutasi ieri, Gianmarco si è sbilanciato dichiarando di sentire più vicina Nadia, il che potrebbe essere un chiaro indizio in vista della scelta. È probabile che questa sarà fatta nella registrazione di domenica e non oggi, tuttavia non sono da escludere sorprese dell’ultimo minuto. Arriverà oggi il momento delle sedie rosse al centro dello studio?

Uomini e Donne anticipazioni, nuovi addii nel parterre Over nella registrazione del 5 maggio?

Qualora non ci fosse ancora la scelta di Gianmarco Steri, a Uomini e Donne saranno grandi protagonisti dame e cavalieri del Trono Over. Parliamo di Gemma Galgani, che non ha intenzione di arrendersi con Arcangelo, anche se quest’ultimo sta frequentando due dame, Cinzia e Marina, e con la prima c’è stato anche un bacio. Non è da escludere, inoltre, che nel corso della registrazione possano esserci altri addii al programma. Varie sono state le coppie formatesi quest’anno nel parterre Over che, in questi giorni, hanno lasciato lo studio insieme. Dopo Giuseppe e Rosanna, sono andati via insieme anche Margherita Aiello e Dennis, pronti a vivere la loro storia d’amore senza le telecamere di Uomini e Donne. Chi saranno i prossimi? Non resta che attendere le anticipazioni di questa sera.