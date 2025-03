Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 10 marzo 2025: Francesca torna per Gianmarco?

C’è grande attesa per la registrazione di Uomini e Donne di oggi in cui si scoprirà cosa succederà ai protagonisti del Trono Over ma soprattutto nel Trono Classico di Gianmarco Steri dopo tutto quello che è successo ieri. Andando con ordine, Gianmarco Steri nella scorsa registrazione aveva eliminato Liane Arias e baciato Francesca Polizzi. Quest’ultima però non è stata portata in esterna ed è intervenuta subito nella registrazione di ieri dimostrandogli tutta la sua delusione. Tra Gianmarco e Francesca non sono mancate le tensioni cresciute ulteriormente quando il tronista ha confessato di preferire fisicamente Cristina.

E non è tutto perché a quel punto Francesca ha abbandonato lo studio per la delusione, Gianmarco ha ammesso di aver voglia di andare da lei per cercare di aver conforto ma poi è rimasto al suo posto perché convinto di averle già dimostrato abbastanza e di non voler correre dietro a nessuno. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà come si evolverà la loro situazione: Francesca tornerà in studio per Gianmarco o abbandonerà definitivamente il programma? Nel frattempo in questi giorni agli occhi attenti degli utenti web non sono sfuggiti alcuni ‘indizi’ a sostegno della tesi che Francesca non torna per Gianmarco Steri: ha tolto il segui al alcune neonate fanpage della coppia. Sarà davvero così?

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scoprirà anche che cosa succederà nel Trono Over sempre molto movimentato. Ieri in molti hanno notato l’assenza della dama Giulia Vacca nel parterre, non è chiaro se sia un addio definitivo o solo un momento di pausa dopo aver deciso di chiudere la relazione con il cavaliere Giuseppe. Ed ha proposito di cavalieri ieri è sceso un nuovo di cui al momento si sa solo che si chiama Gabriele e si vedrà quale dama deciderà di conoscere.

Nel parterre del Trono Over non sono mancate anche delle discussioni accese, si sono scontrati Giuseppe e Sabrina. Quest’ultima ha dichiarato di essersi innamorata di lui però durante la registrazione è venuto fuori che ha contattato Alessi ed è uscita con lei. Tuttavia Giuseppe, almeno apparentemente, sembra non averla prese per niente male sostenendo che sia uscita con il cavaliere solo per farlo ingelosire. Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che si parlerà anche di loro.

Anticipazioni Uomini e Donne: continua il Trono/Show di Tina Cipollari e non mancano gavettoni a Gemma Galgani

Infine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avrà anche il Trono Show di Tina Cipollari. L’opinionista del dating show continua a frequentare Cosimo, dopo essere stati a Parigi i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno in Puglia e si scoprirà oggi com’è andata l’esterna. Tuttavia continuerà anche l’eterna ‘lotta’ tra Tina e Gemma Galgani, ieri, infatti, la Cipollari prima le ha tirato un gavettone e poi le ha sparato dell’acqua con una pistola giocattolo.