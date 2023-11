Uomini e donne, anticipazioni registrazione 5 novembre 2023/ Cristian Forti rischia il trono: il doppio bacio

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni di inizio novembre 2023

Lo studio di Uomini e donne si prepara per delle puntate scoppiettanti, alle rinnovate riprese che vedono Cristian Forti rischiare grosso, al trono classico. Le registrazioni di Uomini e donne datate 5 novembre 2023, come ripreso alle anticipazioni via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni, vedono Cristian Forti giungere al duplice bacio, che il tronista moro si concede con le due corteggiatrici portate in esterna.

“Cristian ha fatto due esterna: una con Virginia e un’altra con Valeria. C’è stato il bacio con entrambe”, si rileva dallo spoiler TV e streaming di Uomini e donne, motivo per cui almeno una tra le corteggiatrici del Kiss Moment potrebbe decidere di optare per il ritiro dal dating show. Qualora si sollevasse una questione di gelosia tra le parti del preannunciato “triangolo amoroso”. E nel caso di un ritiro tra le corteggiatrici il trono classico di Cristian Forti rischierebbe la chiusura anticipata, voluta eventualmente anche da parte dello stesso tronista. Presente in studio anche la corteggiatrice Valentina. E sempre per la quota trono classico di Uomini e donne si anticipa che il tronista biondo,

Brando Ephrikian non presenzia e non fa parlare di sé alla nuova sessione di riprese.

Oltre il trono classico, il trono over vede Roberta Di Padua

Per ciò che concerne il trono over, a Uomini e donne, Alessio e Claudia finiscono al centro studio, da protagonisti di una dura discussione. In trasmissione sarebbe giunta la chiamata di un ex di lei, che vorrebbe partecipare a Uomini e donne per tornare a corteggiare la dama.

E arriva il momento della nuova e seconda sfilata a tema femminile. Ma non solo. A Uomini e donne, la veterana tra gli over, Roberta Di Padua, riceve la corte di un nuovo corteggiatore, ma lei non tiene l’uomo tra i pretendenti in studio, eliminandolo. E Gemma Galgani? Il pretendente Bruno non si presenta alle registrazioni.

