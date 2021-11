UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 5 novembre: Andrea Nicole in lacrime…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 novembre

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, venerdì 5 novembre 2021, ed è subito caccia alle anticipazioni. Non mancano i colpi di scena: qualcuno, infatti, lascerà il programma di Maria De Filippi. Si comincia con una lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani perché quest’ultima non scende dalla passerella, quindi l’opinionista non ha potuto dedicarle come di consueto la canzone, che in questo caso sarebbe stata “Sei rimasta sola“. Ma Tina la fa partire lo stesso… Per Gemma però c’è un nuovo signore, che fa restare pur senza che sia scattata la scintilla. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, arriva poi il momento dei tronisti.

Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Samuele la bacia: "Sono innamorato". Luca...

Si cominci da Andrea Nicole che non è uscita con nessuno dei suoi due corteggiatori, ma in studio c’è solo Alessandro, invece Ciprian le fa sapere che non sarebbe più tornato in studio perché lei era andata a riprendere Alessandro. Andrea Nicole decide allora di cercarlo. Quindi, arriva il turno di Roberta, che è andata in esterna con Luca, con cui c’è anche un bacio. Ma Maria De Filippi fa subito notare che la tronista di Uomini e Donne è uscita anche con Samuele: anche con lui scatta il bacio. Ed è proprio con quest’ultimo che sceglie di ballare.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Costabile, Tina: "Solo scuse per..."

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea Nicole piange per…

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne proseguono con l’abbandono di Marcello, che era uscito con Jessica. Le cose non sono andate bene, al punto tale che lui si sarebbe addormentato. Quando entrano tre donne, le elimina e annuncia di voler abbandonare il programma. Scoppia così una lite con Armando che lo accusa di essere un bugiardo, perché aveva detto di non essere stato in vacanza quest’estate, ma ha una foto che lo prova e riferisce che era presente anche la ex. Allora decide di restare per vedere questa foto, ma Armando la mostra subito. Si tratterebbe di una foto scattata in Liguria con amici, senza l’ex. Tutti gli credono, anche Gianni Sperti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 novembre: Gemma e Costabile addio?

Armando viene quindi attaccato, anche da Maria De Filippi perché, come evidenziato da Il Vicolo delle News, la persona che gli ha fornito la foto voleva gettar fango su Uomini e Donne ed è nota agli autori del programma per la sua inattendibilità. Armando allora chiede scusa e alla fine stringe la mano a Marcello. Nel frattempo Andrea Nicole torna in studio con Ciprian. La tronista di Uomini e Donne piange perché non si sente capita ma demoralizzata. Maria però li fa ballare e lui sceglie “Meglio del cinema” di Fedez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA