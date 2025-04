Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 6 aprile 2025: trono Gianmarco Steri

Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica, 6 aprile, è successo veramente di tutto. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, questa settimana, Gianmarco ha portato in esterna solamente Cristina Ferrara, lasciando Nadia ‘in panchina’. Dopo i due baci, la corteggiatrice pensava che avrebbe rivisto il tronista e, per questo, era visibilmente arrabbiata. L’uscita con Cristina è andata molto bene nonostante i recenti scontri, sebbene non ci sia stato un bacio. I due hanno fatto di nuovo un’esterna a bordo piscina, apparendo molto complici e in sintonia. Inoltre, lei gli ha scritto una lettera dove ha parlato della sua vita privata e della madre.

Una volta arrivati in studio, Cristina ha avuto un nuovo scontro con Nadia, che le ha detto: “Tanto lo sappiamo che a te piacciono quelli che giocano a palla”, facendo un riferimento alle segnalazioni su un suo presunto flirt con un calciatore del Barcellona. Non solo, secondo quanto riportato da Gemma Palagi, ha anche insinuato che la lettera fosse stata scritta da ChatGPT e non da lei. Dopo questo confronto, Gianmarco ha deciso di ballare con Cristina. Alla fine, poi, è entrata in studio anche Francesca Polizzi, con la quale la situazione è molto tesa.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 aprile 2025: Francesca a rischio eliminazione

Dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Francesca Polizzi ha chiesto di vedere Gianmarco Steri, ma quest’ultimo ha preferito uscire con Cristina. Al che, Francesca è entrata in studio convinta di essere eliminata e ci sono stati diversi scontri. Maria De Filippi ha cercato di fare da intermediaria tra i due, che però non sono riusciti a chiarire. Il tronista ha spiegato di trovarla bella e intelligente, ma allo stesso tempo ha ammesso che a lui è sceso molto l’interesse e che tra di loro nell’ultimo periodo le cose sono cambiate.

Al momento, non vuole ancora eliminarla, ma le ha dato un ultimatum. Nel caso non dovesse tornare quella di prima, allora interromperà la conoscenza. La corteggiatrice si è quindi commossa e ha spiegato di essere chiusa a causa di ferite del passato che l’hanno segnata. Dopo averla vista piangere, i due sono riusciti a trovare un punto d’incontro e Francesca gli ha chiesto di portarla in esterna, così da poter finalmente avere una conversazione più lunga e conoscersi davvero. La registrazione si è infine conclusa con un loro ballo.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Isabella vs Giuseppe, rissa sfiorata Alessio e Giovanni

Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica, 6 aprile 2025, è stato dedicato uno spazio anche al Trono Over. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, si è parlato di Giuseppe e Isabella. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato il cavaliere, perché vuole dare l’esclusiva a Isabella, che invece non vuole ricambiare. Maria De Filippi ha poi spiegato che i due si sono baciati ieri sera ma che, per Isabella, le cose non sono comunque cambiate. Lei non è convinta, perché lo trova invadente, non considerandolo un bacio davvero sentito. A quel punto, Sabrina ha spiegato di volersi tirare fuori da questo triangolo, mentre Giuseppe ha avuto una lite con un nuovo cavaliere del parterre. La lite è stata particolarmente pesante, al punto che anche Tina e Gianni sono intervenuti per andare contro Giuseppe.

Dopodiché, si è discusso della nuova frequentazione di Giovanni. La nuova dama è molto insistente nei suoi confronti, mentre lui si sente di non poter dedicarle ancora così tanto tempo per vita del suo lavoro e dei suoi quattro figli. Al che, Alessio Pilli Stella è intervenuto, dicendogli che, non avendo tempo, non avrebbe dovuto partecipare al dating show. I toni sono parecchio scaldati, insultandosi reciprocamente e arrivando quasi alle mani. Infine, Gemma Galgani è uscita con un cavaliere, ma l’esterna è andata malissimo e lui si è lamentato solo di lei.