Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 6 maggio 2022: Luca annuncia la scelta?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 maggio 2022

Grande attesa per la registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, venerdì 6 maggio, come anticipa la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Da mesi sul trono, la registrazione di oggi potrebbe essere quella dell’annuncio della data della scelta di Luca Salatino. Dopo la decisione di Aurora Colombo di eliminarsi, Luca è rimasto solo con Soraia e Lilli, le corteggiatrici con cui ha cominciato un percorso sin dall’inizio del trono. Entrambe, tuttavia, non sono ancora riuscite a dargli quella certezza necessaria per spingerlo a scegliere e a lasciare il programma.

Tuttavia, con l’addio di Aurora, Luca potrebbe decidere di mettere un punto alla sua avventura sul trono di Uomini e donne e scegliere la ragazza con cui costruire una storia d’amore lontano dalle telecamere. Annuncerà la data della scelta e le ultime esterne con Lilli e Soraia oggi?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nuovo confronto in studio a Uomini e Donne?

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi potrebbe concedere spazio anche a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Entrambi non stanno uscendo con nessuno e, nelle scorse puntate, Tina Cipollari ha sottolineato più volte i presunti sentimenti che Ida proverebbe ancora per Riccardo. Se quest’ultimo ha parlato di amicizia, Ida ha ammesso di non riuscite a vedere in Riccardo un amico. Oggi ci sarà un nuovo confronto?

Non mancherà poi, tempo e spazio a Uomini e Donne per gli altri protagonisti del trono over come Vincenza, Bruno, Alessandro e Pinuccia che stanno creando numerose dinamiche. Al centro dello studio, poi, torneranno anche Biagio Di Maro e Catia Franchi? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare le prime anticipazioni.

