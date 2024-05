Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 maggio 2024/ Daniele sceglie, Gemma chiude con Pietro?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 maggio 2024

Lunedì 6 maggio 2024, Daniele Paudice e tutti i protagonisti del trono over tornano in studio per l’ultima, attesissima registrazione della stagione di Uomini e Donne. Al termine della registrazione odierna, calerà il sipario sui protagonisti del dating show di canale 5 che, tuttavia, farà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di maggio con la messa in onda delle puntate già registrate e non ancora trasmesse. Nella registrazione di oggi, gli occhi saranno puntati sul trono di Daniele Paudice. Dopo l’abbandono di Ida Platano, Daniele è rimasto l’unico protagonista del trono classico che, oggi, si conclude con la fatidica scelta.

Nella scorsa registrazione, Daniele aveva annunciato la scelta che avverrà proprio oggi. Il tronista, così, rivivrà tutti i momenti più belli vissuti con Gaia e Marika tra le quali sceglierà la ragazza con cui concludere il percorso sul trono e con la quale darà il via ad un nuovo capitolo della sua vita.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma, Diego e Jessica chiamati ad una decisione

Nel corso dell’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne ci sarà anche spazio per il trono over. Spazio così a Gemma Galgani che sta conoscendo il cavaliere Pietro e con cui ci sono state delle divergenze a causa di alcuni complimenti di lei ad una ragazza e la conseguente gelosia di Gemma.

Anche Diego Tavani e Jessica saranno chiamati a fare una scelta. Il cavaliere e la dama si stanno conoscendo da diverse settimane. Entrambi non hanno mai nascosto di provare un forte interesse l’uno per l’altra e, in vista dell’estate, i due decideranno se continuare a conoscersi o chiudere la frequentazione in vista dell’estate.











