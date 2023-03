Uomini e donne, anticipazioni registrazione 6 marzo/Lavinia bacia Corvino? Il rifiuto

Uomini e donne, tra le anticipazioni delle registrazioni datate 6 marzo Lavinia Mauro riceve un due di picche e…

Prosegue l’appuntamento in studio di Uomini e donne, che tra le novità del trono over e il trono classico vede Lavinia Mauro dividersi tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, ricevendo un due di picche. Relativamente alle nuove registrazioni di Uomini e donne datate 6 marzo, fornite da Lorenzo Pugnaloni via Uomini e donne classico e over, alla nuova puntata emerge che la tronista abbia cercato un chiarimento con il corteggiatore moro, Alessio Campoli. Questo perché quest’ultimo si é palesato adirato per l’esterna che lei ha organizzato in condivisione con Alessio Corvino. L’altro corteggiatore in corsa per la scelta finale di Lavinia Mauro sul compagno con cui poter tentare di formare una coppia. E in seconda battuta, quindi, la tronista organizza un’esterna per Campoli, ma il moro non presenzia all’appuntamento. E, non a caso, si accende un confronto bellicoso tra le parti, in studio, con la tronista che spiazza tutti decidendo di ballare con Corvino. Verrebbe quindi facile dedurre che il biondo sia ormai favorito tra i due candidati Alessio, alla scelta di Lavinia Mauro. E c’é dell’altro: “Lavinia ha fatto un’esterna anche con Corvino, ma non c’è stato il bacio..”. Insomma, niente é dato per scontato e non si esclude che Lavinia Mauro possa imbattersi in un “no”, come risposta alla scelta, da parte del biondo. Corvino infatti sembra non nutrire trasporto verso Lavinia, dal momento che non farebbe alcun tentativo per cercare l’intimità con la tronista. E il fatto che non cerchi il bacio con la Mauro potrebbe essere la prova provata che lui non sia interessato a lei. “Si parte dal confronto in camerino con Alessio

Campoli, che dopo la puntata scorsa esce ed ha un diverbio molto acceso, lui inca*zato, anche lei, volano da parte di lui

parolacce e le ricrimina il fatto che lei d’istinto vada solo dietro ad Alessio Corvino e in puntata dedichi tempo solo a lui (il biondo) -si apprende dagli spoiler-, anziché parlargli. Lei poi decide di portarlo in esterna (il Moro), lui non si presenta e in lei maturano ancor di più i dubbi sull’interesse del corteggiatore moro nei suoi riguardi”. Quindi, “Discutono anche in puntata, lei mostra sul led la rosa che lui le ha regalato e gli dice che la sta

facendo seccare, quando vorrebbe farla durare…”. Ma lui non comprende la metafora: “che significa?-incalza la tronista, Corvino-. Mica sono un fioraio!”. E pronta é la risposta di Lavinia al moro: “lo manda a fan*ulo”.

Per la quota trono classico, l’altro tronista in carica, Federico Nicotera, conteso tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani, così come le due corteggiatrici non sono presenti in studio. Che la scelta del capitolino sia a rischio, vista la grande assenza del tronista e le due rivali in amore? Assente in studio anche l’altro tronista e new entry al dating-show, Luca Daffré.

Sempre per la quota trono classico di Uomini e donne, poi, si fa spazio la tronista new entry Nicole Santinelli. “Nicole è uscita con il corteggiatore Cristian in esterna -si apprende dagli spoiler TV di Uomini e donne – ed è andata benissimo tra i due. Lei non ha portato in esterna Andrea Foriglio, il quale però era seduto in studio (comunque presente)”. Ma non solo, perché tra i dettagli spunta che “Di Nicole l’esterna con Cristian va bene: i due parlano anche di Andrea perché Cristian le fa presente alcune cose che gli hanno dato fastidio. Commentano l’esterna e interviene Andrea e, infastidito, chiede a lei come mai non lo abbia portato in esterna e poi discute con Cristian per la

questione dell’immaturità perché gli aveva dato dell’infantile”.

Scontro di fuoco al trono over di Uomini e donne

Ma non é tutto. Dopo che Roberta Di Padua del trono over si é detta interessata ad Andrea, esplode la lite tra la tronista Nicole e la veterana tra gli over, Roberta: “perché quando si è parlato di Roberta la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla fine con chi voleva ballare e lei ha fatto capire che voleva ballare con il corteggiatore di Nicole (Andrea)”. Ma qual é la risposta del bel medico di Roma alla dama over ed ex di Riccardo Guarnieri, a Uomini e donne? “Lui ha detto no”. Insomma, l’osteopata lascerebbe intendere di non essere interessato a Roberta. Che possa rivelarsi disinteressato anche verso Nicole?

Tra gli over, poi, c’é spazio anche per altri protagonisti. “Si parte da Gemma Galgani -anticipano gli spoiler tv-, che si è vista diverse volte con Silvio ma si è lamentata, perchè lui ha un linguaggio troppo colorito a livello sessuale…si è discusso perchè lui le ha chiesto che doveva leccargli le ascelle”. Inoltre, si farebbe strada il preludio di un ritorno di fiamma, tra ex: “Roberta è uscita con un ragazzo ma non le è piaciuto…poi hanno fatto sedere Riccardo, che dopo la fine della scorsa registrazione ha fatto il ‘provolone’…in studio lui ha detto che sarebbe disposto a riprovarci, ma lei é un ‘no'”.

Sempre per la quota trono over, Desdemona registra un’esterna con Giuseppe, mentre é in attesa di uscire con Ivan, e dichiara che con Giuseppe “ha un blocco, il che dipende da lei”: “per la sofferenza che ha avuto in una relazione del passato”. E in studio non manca l’accesa lite tra i protagonisti over di Uomini e donne, dove ha un ruolo centrale Armando Incarnato.











