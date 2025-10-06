Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 ottobre 2025, Flavio in crisi con corteggiatrici Denise e Martina, Gemma Galgani piange...

Uomini e Donne registrazione di oggi 6 ottobre 2025, anticipazioni: Flavio in crisi con le corteggiatrici?

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne oggi lunedì 6 ottobre 2025. Negli studi Elios in Roma Maria De Filippi e gli storici opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino commenteranno le vicende di dame e cavalieri del Trono Over e di Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico e prima di scoprire le anticipazioni Uomini e Donne su quello che succederà facciamo un passo indietro per capire cos’è successo nelle scorse volte ai protagonisti.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne delle precedenti registrazioni si scopre che il tronista Flavio Ubirti sarà al centro della scena. La scorsa volta ha fatto un esterna con Nicole ma il bel Flavio è in piena crisi con le sue corteggiatrici Martina e Denise. Il motivo è presto detto, le due non si sono presentate in puntate la volta scorsa e il tronista ha lasciato lo studio per capire meglio le motivazioni che le hanno spinte a non essere presenti. Quasi certamente oggi ci sarà un confronto e si capirà se le due corteggiatrici voglio continuare oppure autoeliminarsi.



Gemma Galgani ancora in lacrime per Mario Lenti? Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che grande protagonista della registrazione di oggi sarà anche Gemma Galgani che le scorse volte si è messa a piangere per Mario Lenti, incredula per il fatto che lui voglia chiudere la conoscenza. Il cavaliere, infatti, dopo una breve frequentazione ha deciso di chiudere la conoscenza e frequentare altre dame causando la delusione e amarezza in Gemma.

E poi ancora, protagonisti della registrazione Uomini e Donne di oggi 6 ottobre 2025 saranno altri protagonisti del Trono Over. Federico Mastrostefano dopo tutto quello che è successo nelle scorse registrazioni ha deciso di chiudere con Agnese De Pasquale, la quale ci è rimasta malissimo ed è scoppia in lacrime. Il cavaliere ha ammesso di preferire di continuare con Francesca. Questo è tutto quello che è successo e le vicende in sospeso: cosa succederà nella puntata di oggi ai vari protagonisti?

