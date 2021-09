Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 6 settembre: novità per Ida e Marcello?

Uomini e Donne, anticipazioni 6 settembre

Per oggi, 6 settembre, è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. In attesa dell’inizio della nuova edizione del dating show, previsto per il 13 giugno su Canale 5, dame, cavalieri e tronisti sono già tornati in studio da qualche settimana. Ma cosa accadrà nella registrazione di oggi? Probabile sia ancora una volta Gemma Galgani ad aprire lo show. La dama, al momento, non ha ancora ricevuto corteggiatori, cosa che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari, soprattutto visto il suo ultimo ritocco estetico.

Le cose, però, potrebbero cambiare oggi. Grande attenzione c’è però sulla nuova frequentazione di Ida Platano. La dama è tornata in studio e ha iniziato ad uscire con Marcello che, nonostante qualche gaffe, sembra seriamente interessato alla Platano. Oggi scopriremo se sono usciti di nuovo insieme e se sono arrivati nuovi baci per la coppia.

Uomini e Donne: nuove esterne per i quattro tronisti?

Nuova registrazione di Uomini e Donne prevista per oggi, 6 settembre. Dame e cavalieri tornano in studio ma anche i nuovo tronisti. Arrivano, dunque, le nuove esterne. Grande attenzione puntata su Andrea Nicole, la tronista che ha raccontato di aver avuto un passato da uomo. Se inizialmente pare aver riscontrato qualche difficoltà con i corteggiatori arrivati all’incontro al buio, oggi potrebbe essere cambiato qualcosa. Avrà fatto nuove esterne?

Potrebbero inoltre esserci nuove scintille tra i due tronisti Matteo e Joele che, nell’ultima registrazione, sono usciti con la stessa corteggiatrice, cosa che ha fatto infuriare Matteo che ha infine deciso di interrompere la conoscenza con la corteggiatrice. Scopriremo, infine, se anche Roberta ha fatto nuove esterne interessanti.

