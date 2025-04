Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 7 aprile 2025: Gianmarco e Francesca in esterna?

Dopo la registrazione di ieri i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si riuniranno questo pomeriggio per una nuova registrazione e c’è molta attesa sulle anticipazioni Uomini e Donne per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate. Ampio spazio avrà il tronista Gianmarco Steri che ha concentrato la sua conoscenza su tre corteggiatrici Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Dopo alcune settimane di gelo e tensioni per adesso pare che tra Gianmarco e Francesca sia tornato il sereno.

Chi è Damiano Foti, cavaliere che lascia Uomini e Donne dopo lite con Gianni e Tina/ "Se va via..."

Gianmarco Steri pronto a portare in esterna Francesca Polizzi? Nelle scorse settimane il tronista ha accusato la giovane siciliana di avere degli atteggiamenti contrastanti nei suoi confronti e di non capire se prova un reale interesse o se invece è lì soltanto per le telecamere. Ieri Francesca si è confidata molto rivelando che per lei è complicato esternare i suoi sentimenti a causa di sue vicende passate. Dopo tali confidenza Gianmarco ha cambiato atteggiamento invitandola a ballare ed tra i due è tornato il sereno: la porterà in esterna?

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 7 all'11 aprile 2025/ Scatta bacio tra Gianmarco e Nadia!

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 7 aprile 2025: Trono Over nel caos

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che anche la situazione nel Trono Over è tutt’altro che tranquilla. Giuseppe continua ad uscire con Rosanna ma spesso viene attaccato e criticato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. E tuttavia si è sfiorata la rissa tra quattro cavalieri del parterre: Giuseppe contro un nuovo cavaliere e Alessio Pili Stella contro Giovanni. Cosa succederà nella registrazione di Uomini e Donne di oggi?

Nel frattempo continua anche il Trono/Show di Tina Cipollari che sta conoscendo meglio Cosimo mentre Gemma Galgani dopo l’ennesima delusione amorosa sta conoscenza un nuovo cavaliere sceso apposta per lei, Luciano. Sabrina Zago, invece, dopo aver definitivamente chiuso con Giuseppe ha deciso di non averci più nulla a che fare e non vuole continuare a parlare di lui all’interno del programma.

Chi è Vincenzo Scala, nuovo cavaliere di Uomini e donne/ Ritorno in studio per Agnese dopo...