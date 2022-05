Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 7 maggio: Luca e Veronica protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 maggio

Dopo aver dedicato la registrazione del 6 maggio totalmente alle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi torna in studio oggi per registrare una nuova puntata come anticipa la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Cosa accadrà oggi pomeriggio nello studio del dating show di canale 5? Quali vicende sentimentali saranno commentate da Gianni Sperti e Tina Cipollari? Per scoprirlo non ci resta che aspettare le prime anticipazioni, ma è probabile che, nel corso della registrazione odierna, la conduttrice dia spazio al trono classico che fatica a fare breccia sul pubblico.

Uomini e donne, Ida Platano sostituta di Gemma Galgani? / "Non mi sento vittima.."

Tuttavia, sul web, c’è molta attesa sulla scelta di Luca Salatino. Nella registrazione di ieri, Luca e Veronica Rimondi che stanno cercando il grande amore, non sono neanche entrati in studio. Il loro momento arriverà oggi? Ci sarà finalmente il colpo di scena per il trono di Luca?

Luca Salatino annuncia la scelta?

Non c’è ancora molto tempo per Luca Salatino e la sua scelta. Il tronista sta conoscendo ormai da tempo Lilli e Soraia, le uniche corteggiatrici rimaste dopo la decisione di Aurora Colombo di lasciare definitivamente il programma. Nonostante con entrambe abbia fatto un percorso importante, la scelta non è ancora arrivata e non ci sono indizi che facciano pensare ad una scelta imminente. Tuttavia, la registrazione di oggi di Uomini e Donne potrebbe riservare un colpo di scena: sarà annunciata la data?

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Andrea mette in guardia Veronica Rimondi

Nel corso della registrazione, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Veronica Rimondi che sta conoscendo Federico, Matteo e Andrea. Proprio quest’ultimo ha lanciato un avvertimento a Veronica esortandola a stare attenta a Matteo, il corteggiatore che, finora, ha maggiormente conquistato le sue attenzioni.

