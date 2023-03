Uomini e donne, anticipazioni registrazione 7 marzo/ Dolce sorpresa per Carola…

Uomini e donne, le anticipazioni delle registrazioni datata 7 marzo 2023 vedono Federico Nicotera registrare la scelta

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con tanto di petali filanti e a festa per Federico Nicotera che sceglie, inaspettatamente, Carola Viola Carpanelli. Così come si apprende dagli spoiler TV forniti da Uomini e donne classico e over, relativamente alla nuova puntata del dating show registratasi il 7 marzo, in studio é tempo di scelta per Federico Nicotera. Per la quota trono classico il tronista dagli occhi di ghiaccio capitolino ha maturato la sua decisione finale, sulla donna che vuole al suo fianco, tra le corteggiatrici competitor al trono classico, Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. Tra la mora e la bionda, alla fine, é quest’ultima ad avere la meglio e, nel mezzo della celebrazione della scelta di Uomini e donne, il tronista sorprende Carola con una romantica sorpresa organizzata con la complicità della produzione del dating show, che va in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Federico organizza una sorpresa per la prescelta, Carola Viola Carpanelli: l’amara scoperta di Alice Barisciani

“Federico ha avuto la sorpresa in studio,

di avere ospiti la madre e la sorella

che sono scese dedicandogli una

lettera in video – si apprende dagli spoiler della puntata della scelta del tronista uscente di Uomini e donne -. Atmosfera molto bella, Federico ha portato degli orsacchiotti di peluche e tramite delle scritte ha detto a Carola che lei era la sua scelta”. La reazione della mora, non scelta? Alice Barisciani replica alla sconfitta subita al confronto con Carola Viola Carpanelli dichiarando che si sarebbe aspettata che Federico Nicotera avesse intenzione di uscire dal dating show in coppia con la bionda rivale “, ed è andata

via, poi, salutando sia Federico che la conduttrice Maria De Filippi”.

Ma non é tutto. Perché, per la quota trono over, poi, si rileva una nuova uscita di scena, che a differenza dalla estromissione della coppia uscente che segue la festosa scelta, può dirsi un risvolto in negativo. “Gran parte del trono over è stata

occupata da Desdemona, che ha lasciato il programma dopo delle segnalazioni”, si anticipa nel dettaglio di Uomini e donne.

