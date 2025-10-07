Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 ottobre 2025: Addii nel Trono Over dopo quello di Isabella, Cristiana Anania esce con Jakub

Uomini e Donne registrazione di oggi 7 ottobre 2025, anticipazioni: Cristiana esce con Jakub

Dopo la scoppiettante registrazione di ieri in cui è successo di tutto anche oggi, martedì 7 ottobre 2025 è previsto un nuovo appuntamento e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati e spiazzanti. Innanzitutto a catturare l’attenzione sarà il Trono Classico a cominciare dalla tronista Cristiana Anania dopo il bacio a Jakub i due sono usciti nuovamente in esterna cosa sarà successo?

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi 7 ottobre 2025 si scopre che spazio avrà anche la tronista Sara Gaudenzi di cui ieri non si è parlato. Sono tornate in studio, invece, Martina e Denise le due corteggiatrici di Flavio Ubirti che nelle scorse volte avevano lasciato lo studio sollevando dubbi sul tronista. Quest’ultimo è andato a cercale e riportate in studio ma poi è uscito in esterna con Nicole Belloni, cosa succederà nella registrazione di oggi? Ci saranno dei nuovi confronti?



Isabella lascia il Trono Over, nuovi addii? Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 7 ottobre 2025

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano anche nella registrazione di oggi scoppierà il caos. Sabella ha lasciato il programma dopo alcune accuse da parte del cavaliere Christian (il quale aveva duramente attaccato fino a “schiaffeggiarlo” nella scorsa registrazione). Mario Lenti dopo essere andato a consolarla le ha chiesto un ballo ma a sorpresa la dama ha spiazzato tutti rivelando che ha rivisto una persona nel suo paese che la aspetta, dicendo di aver sbagliato nel focalizzarsi su Christian, palesando dunque l’interesse verso questa persona al di fuori.

Per questo motivo Isabella ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. Al centro della scena ci saranno anche gli altri protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani che è ancora in lacrime e disperata per la fine delle sue conoscenze con i vari cavalieri. Ed infine, spazio avrà anche Federico Mastrostefano che sta uscendo con Francesca e Veronica. Sono scese per lui due nuove dame e le ha tenute. Cresce dunque l’attesa per la registrazione di oggi dello storico dating show di Canale 5 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa.