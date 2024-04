Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2024/ Marcello e Tiziana continuano la frequentazione?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 aprile 2024

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova registrazione. Oggi, lunedì 8 aprile 2024, Ida Platano, Daniele Paudice insieme a tutte le dame e i cavalieri del trono over, tornano in studio per una nuova registrazione. Occhi puntati sui protagonisti del trono over. Dopo la scelta di Adriano e Luna di lasciare insieme la trasmissione, ci sono diverse frequentazioni in ballo tra le quali quella di Tiziana Riccardi e Marcello Messina. Dopo aver chiuso la frequentazione con Angelo, Tiziana ha accettato il numero di telefono di Federico che, a sua volta, stava conoscendo anche Aurora tropea.

Tiziana, dopo la prima cena insieme, ha espresso dubbi sulla volontà di portare avanti la frequentazione mentre Federico, pur essendo interessato ad Aurora, ha immediatamente ammesso di voler continuare ad uscire con Tiziana che, però, non nasconde l’interesse per Marcello. Cosa accadrà nella nuova registrazione? Tiziana porterà avanti la frequentazione con Marcello?

Ida Platano tra Mario Cusitore e Pierpaolo

Durante la registrazione di Uomini e Donne dell’8 aprile 2024, gli occhi saranno soprattutto puntati su Ida Platano e Mario Cusitore. Quest’ultimo, nella scorsa registrazione, ha ammesso di essersi innamorato di Ida che, spiazzata, ha accettato di ballare con lui. Cosa accadrà oggi? Ida annuncerà a sorpresa la scelta essendo rimasta solo con Mario e Pierpaolo?

Ci sarà, poi, spazio anche per il trono di Daniele che sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici. Avendo le idee molto chiare, il tronista sta facendo esterne conoscitive decidendo subito se portare avanti o meno la conoscenza. Tra tutte le ragazze, però, Daniele sembrerebbe avere un interesse particolare per Gaia: l’avrà portata ancora in esterna?

