Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 febbraio/ È il giorno della scelta di Brando?

Oggi, giovedì 8 febbraio, le dame e i cavalieri del trono over, insieme a Ida Platano e Brando, tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Quella in programma oggi è una registrazione molto attesa soprattutto per la scelta di Brando. Il tronista, sul trono dall’inizio della stagione, ha annunciato che la scelta non è lontana e che sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Brando dovrà così scegliere tra Raffaella e Beatriz con le quali, nelle ultime settimane, il percorso è diventato molto altalenante.

Da una parte c’è Raffaella che, pur essendo molto interessata a Brando, ha più volte detto di essere sicura che non sarà lei la scelta e, dall’altra, c’è una Beatriz che, pur avendo avuto tante dimostrazioni da Brando, non riesce ancora a restare tranquilla al punto da non essersi presentata in esterna nella scorsa puntata. Con la registrazione di oggi, in tanti si aspettano una scelta da parte di Brando: sarà davvero così?

Mario Cusitore torna a corteggiare Ida Platano?

Occhi puntati anche sul trono di Ida Platano. Nella scorsa registrazione Ida, di fronte all’ennesima segnalazione, ha deciso di eliminare Mario non riuscendo a fidarsi di lui. Una decisione, quella di Ida, che Mario ha accettato a malincuore ma sono tanti gli utenti sicuri che il 44enne napoletano tornerà in studio per provare a riconquistare la fiducia della tronista.

Per quanto riguarda il trono over, invece, Ernesto Russo, nella scorsa registrazione, ha ribadito il proprio interesse nei confronti di Barbara De Santi annunciando anche di essere disposto a tagliare la barba che, per la dama, rappresenta un problema. I due, dunque, saranno usciti insieme?

