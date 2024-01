Uomini e donne: anticipazioni registrazione 8 gennaio 2024/ É guerra tra Armando e Alessandro!

Uomini e donne, rientrano in studio Roberta Di Padua e Armando Incarnato: le anticipazioni della registrazione datata 8 gennaio 2024

Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza infiammano le vibes nella guerra tra i protagonisti alla ricerca dell’amore tra i due mondi, di trono over e trono classico, a Uomini e donne. É quanto si profila a prima firma Il sussidiario.net, sulla base degli spoiler TV e streaming forniti via Instagram stories dal blogger Lorenzo Pugnaloni, relativamente alla registrazione del dating show tenutasi l’8 gennaio 2024.

La prima sessione di registrazioni nel nuovo anno 2024 di Uomini e donne, nel dettaglio, mette a segno il ritorno al trono over di Roberta Di Padua e il “grande assente” in diverse puntate, Armando Incarnato. Inizialmente, al rientro in studio dalle vacanze natalizie rubano la scena tra gli over Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, i quali hanno trascorso le festività insieme, anche i celebrativi di Capodanno 2024, coi due che hanno dormito insieme. Tuttavia, gli over non hanno avuto un rapporto di tipo intimo.

E la re-entry Roberta Di Padua (la quale aveva detto addio al dating show per via di Alessandro) attacca Cristina, tacciandola di non essersi comportata da vera amica nei suoi riguardi, dal momento che le avrebbe nascosto un interesse verso l’ex Alessandro. La discussione divampa, poi, estendendo la fiamma della guerra anche tra gli over Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, così come tra quest’ultimo e l’opinionista in studio, Gianni Sperti.

Il ritorno a Uomini e donne di Armando Incarnato può dirsi altrettanto infuocato. Il napoletano taccia Alessandro di aver speso parole compromettenti sia su Roberta che su Cristina e a loro insaputa, durante una cena in cui era si sarebbe presentata anche Ida Platano, neo tronista al trono classico.

Al trono classico, Ida Platano registra delle nuove esterne a Uomini e donne e…

Quindi la discussione si estende tra

Alessandro e Cristina, che inizialmente si

erano concessi l’esclusiva per una conoscenza di coppia. Cristina puntualizza di aver chiuso i rapporti con Armando e di averlo idealizzato. Ma cosa ne sarà della frequentazione, dopo l’epilogo della dama con il napoletano? Per il trono over si presenta al centro dello studio Luciano, un signore 60enne che è uscito con Sabrina, Ida e Tiziana e decide però di continuare la conoscenza con la seconda dama “con cui si è baciato”.

Per la quota trono over di Uomini e donne, inoltre, Alessio è uscito con la ragazza che era scesa per lui. Si sono baciati, eppure lui

afferma di non aver provato trasporto

per lei, la quale quindi lascia lo studio di Uomini e donne.

Per il trono classico di Uomini e donne, Ida Platano mette a segno due esterne, una con Ernesto e una con Sergio, ed é con quest’ultimo che lei si è trovata talmente bene che decide di fare un’altra uscita.

Tra i pretendenti al trono, il corteggiatore Mario Cusitore, invece, è tacciato sia dagli opinionisti che da Ida di non nutrire un interesse reale verso la Platano e di non fare nulla per lei, anche se poi alla fine ballano insieme per due volte.

