Uomini e donne, anticipazioni registrazione 8 maggio/ scintille Gemma vs Tina

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni datate 8 maggio 2023: che succede al trono over e al trono classico?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con le nuove registrazioni che vedono Gemma Galgani al centro di una nuova querelle in studio. Così come si apprende dalle anticipazioni delle riprese datate 8 maggio 2023, fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uomini e donne classico e over, tra le novità del dating show di Maria De Filippi

“Luca ha fatto la sua scelta nella registrazione di oggi e ha scelto Alessandra!”.

Ma non é la sola novità quella che si registra sull’ultimo tronista all’attivo, di Uomini e donne, Luca Daffré. Per la quota over dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, poi, emerge che Riccardo Guarnieri “è uscito a cena con una delle dame” ma sembra non riuscire a dimenticare l’ex Ida Platano, dal momento che alla fine i due neo conoscenti “decidono di chiudere la conoscenza; in studio hanno litigato parecchio”. Tra le vicende dei protagonisti over di Uomini e donne, poi, si spoilera che

“Sono scesi due cavalieri per Carla e Gabriella, ma entrambe non l’hanno tenuti”.

Gemma Galgani ancora indiscussa protagonista al trono over

E, infine, sempre tra le anticipazioni concernenti il trono over di Uomini e donne si rileva, poi, che “Gemma Galgani si è arrabbiata un sacco con Elio perché lui ha messo foto sul suo profilo Whatsapp, una foto sua con Gianni e Tina e c’è stato un super show con Tina”.

Insomma si preannunciano delle nuove puntate del programma di Canale 5, all’insegna dei colpi di scena. Per scoprire di più non ci resta altro, quindi, che continuare a seguire i consuetudinari appuntamenti del dating show, dal lunedì al venerdì, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, in partenza dalle 14:45.

