Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 aprile 2024/ Ida e Mario in crisi? Nuove esterne per Daniele

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 aprile 2024: Daniele diviso tra Marika e Gaia

Oggi 9 aprile 2024 si registra una nuova puntata di Uomini e Donne. Ci avviciniamo sempre più alla conclusione di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi, che culminerà con le scelte dei due tronisti rimasti: Ida Platano e Daniele Paudice. E su loro, d’altronde, sono puntati i riflettori in questi ultimi giorni, visto che non sono mancati scontri e colpi di scena, a partire dalla registrazione tenutasi ieri.

Daniele ha infatti dato il suo primo bacio, e a dispetto di quanto si credeva, è stata Marika e non Gaia a riceverlo. Il gesto ha inevitabilmente fatto infuriare la corteggiatrice, ma Daniele ha giustificato la cosa, dicendole di averle portato rispetto in quanto mamma di una bimba. Ma sarò davvero questa la verità? D’altronde il tronista non ha fatto mistero di provare una fortissima attrazione nei confronti di Marika.

Saranno sicuramente le nuove esterne a chiarire meglio quali sono i reali sentimenti di Daniele nei confronti delle sue due corteggiatrici, al momento, in ‘testa’ a Uomini e Donne. E Ida? La tronista è uscita nuovamente con Mario Cusitore e, ancora una volta, non sono mancati scontri e dubbi in studio. La scelta, per la Platano, si fa sempre più complessa, perché è chiaro che, nonostante dubbi e scontri, Mario eserciti su di lei un forte fascino, visto che rimane in studio.

Spazio poi ai protagonisti del Trono Over. Scopriremo come vanno le cose per Barbara De Santi, ma anche per Marcello e Diego, che nell’ultima registrazione sono usciti con Jessica. Sarà interessante scoprire cos’è successo a Marcello, che alla fine della registrazione ha abbandonato lo studio. Tornerà o il suo è un addio al programma?

