Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 aprile: Tina attacca Ida e Riccardo

Uomini e Donne, la nuova registrazione di sabato 9 aprile

Come da tradizione, il fine settimana è caratterizzato dalle anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne. Dopo quella di venerdì, anche ieri 9 aprile gli Studi Elios di Roma hanno accolto la registrazione della nuova puntata che con ogni probabilità vedremo dopo le festività pasquali. A riportarci le principali anticipazioni sul trono classico ed over, è stata l’affidabile pagina Instagram di “Uominiedonneclassicoeover” a cura di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Isabella e Fabio, viaggio da sogno...

Oltre alle dame ed ai cavalieri del trono over, non si sono fatte attendere le vicende del trono classico che vede protagonisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Stando agli spoiler sulla nuova registrazione di Uomini e Donne, Luca e Soraia hanno fatto un’esterna durante la quale però non c’è stato alcun bacio. A quanto pare, la corteggiatrice sarebbe piuttosto risentita dall’atteggiamento del tronista dopo ilo bacio dato nei giorni scorsi ad Aurora. In studio, a tal proposito, ci sarebbe stata una discussione tra Soraia ed Aurora, mentre Luca era impegnato a capire perché Lilli non abbia avuto reazioni. Tensioni anche per la tronista Veronica, che ha avuto una lite con un corteggiatore. Il motivo? Matteo le avrebbe inviato dei fiori mentre si trovava in esterna con l’altro ragazzo.

Serena Enardu, ricovero in ospedale/ Soccorsa dal figlio Tommy, "Sono svenuta..."

Riccardo e Ida ancora protagonisti di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 9 aprile 2022, la novità più grande è stata rappresentata dal ritorno in studio di Tinì Cansino. L’opinionista, spesso criticata per via dei suoi giudizi silenziosi, è stata assente dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi per un po’ di puntate, destando la preoccupazione dei fan di Uomini e Donne. Durante l’ultima registrazione non è mancato lo spazio dedicato al trono over.

Tra i protagonisti storici di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati al centro dell’attenzione. Dopo aver acceso i riflettori sull’ex coppia, secondo le anticipazioni terminata la registrazione i due avrebbero parlato. Ad attaccarli è stata Tina Cipollari mentre Gloria ha esposto la sua simpatia per il cavaliere pur volendosi prendere del tempo per pensare. Riccardo, dal canto suo, sarebbe apparso in preda alla confusione, al punto da non sapere bene come comportarsi. Nessuno spazio è stato dedicato a Gemma Galgani, mentre prosegue la conoscenza tra Diego e Aneta. Infine, Alessandro ha deciso di chiudere con una delle dame ma continua la sua frequentazione con un’altra donna del trono.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano insieme a Uomini e donne?/ "Non commettere gli stessi errori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA