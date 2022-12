Uomini e donne, anticipazioni registrazione 9 dicembre 2022/ Riccardo bussa a Gloria

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni del 9 dicembre 2022 vedono Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti “lontani”

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con le registrazioni TV datate 9 dicembre 2022, che vedono tra i protagonisti indiscussi, Riccardo Guarnieri. Come preannunciano le annesse anticipazioni TV del trono over e il trono classico di Uomini e donne, fornite dal beninformato Lorenzo Pugnaloni di Uomini e donne classico e over, alle nuove riprese TV Riccardo Guarnieri si é fatto trovare dinanzi al palazzo della residenza di Gloria Nicoletti, la dama che ora il tarantino corteggia a Uomini e donne dopo l’uscita di scena di Ida Platano dal trono over in coppia con Alessandro Vicinanza. La reazione di Gloria? La dama non si é resa disponibile alla visita del tarantino, per effetto di un sedicente impegno, nonostante la carineria di Riccardo, presentatosi dalla dama con il nipote. Insomma, i due possono oggi dirsi lontani.

Per la quota trono over, spazio poi anche a Gemma Galgani, che ha ballato con il nuovo pretendente Alessandro, che é molti anni più giovane della veterana di Uomini e donne. Fa rumore, inoltre, l’assenza dallo studio di Pinuccia, la dama in eterna sfida con l’opinionista Tina Cipollari, che potrebbe non fare più rientro in trasmissione dopo aver mandato in escandescenza Maria De Filippi per aver turbato a più riprese il cavaliere Alessandro.

Per il trono classico il protagonista delle registrazioni é Federico Dainese, che ha registrato una esterna intensa con la corteggiatrice Vincenza e lui le ha spedito anche una cartolina. Un’attenzione significativa quest’ultima, che il tronista ha riservato alla corteggiatrice e che potrebbe preludere ad una scelta e un’uscita di scena anticipate del giovane, che ha intrapreso la sua ricerca dell’amore in TV. Il tronista, rientrato in studio dopo essersi negativizzato dal Covid 19 che lo aveva colpito, é finito al centro di un’accesa discussione con l’altra corteggiatrice Elena, che a quanto pare non avrebbe gradito la svolta di lui con la rivale.

