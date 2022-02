Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 febbraio 2022: torna Denise per Matteo?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio: torna Denise?

Oggi 9 febbraio 2022 è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne. Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici fanno il loro ritorno in studio dove, stando a quanto accaduto ultimamente, si prevedono colpi di scena. In particolare si scoprirà cosa è accaduto tra Matteo e Denise dopo lo scontro della scorsa settimana. Le anticipazioni del 3 febbraio, svelate dal vicolodellenews, hanno infatti rivelato di una nuova esterna tra i due con tanto di bacio rovinata, però, da un video mandato in onda in studio in cui la corteggiatrice ha continuato ad accettare le avances di Armando Incarnato.

Le critiche che ne sono conseguite hanno portato Denise a lasciare lo studio. Matteo era pronto a seguirla fuori ma è stata Maria De Filippi a trattenerlo, facendogli notare come la corteggiatrice continuasse a tenere in ballo anche Armando nonostante la loro conoscenza.

Gemma, Ida, Armando protagonisti della nuova registrazione di Uomini e Donne

Fatto sta che dopo le anticipazioni, sui social molti hanno notato i commenti di Denise sull’accaduto, cosa che potrebbe segnalare che il suo è stato un vero e proprio addio a Uomini e Donne. Potrebbe però esserci stato un confronto con Matteo prima di questa decisione. Ovviamente non mancheranno aggiornamenti su Luca Salatino e le sue nuove esterne, così come dei protagonisti del trono Over. Gemma Galgani tornerà al centro dello studio per commentare le sue nuove conoscenze così come Ida Platano. Non mancheranno momenti dedicati ad Armando Incarnato e Biagio, che hanno avuto un’accesa lite nel corso della precedente registrazione.

