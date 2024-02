Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio/ Ida Platano torna da Mario Cusitore?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio

Dopo la registrazione dell’8 febbraio, oggi, venerdì 9 febbraio, Ida Platano, Brando e tutti i protagonisti del trono over tornano in studio per una nuova registrazione. Anche oggi, gli occhi sono puntati su Ida Platano che, nella registrazione dell’8 febbraio, ha avuto un nuovo confronto con Mario Cusitore. Quest’ultimo, dopo essere stato eliminato, è tornato in trasmissione nel corso della registrazione dell’8 febbraio per chiedere scusa ad Ida. La tronista, però, non le ha accettate e Mario è andato via. Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida ha deciso di prendersi del tempo per capire bene la situazione.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: lite tra Brando e Beatriz

Cosa accadrà, dunque, nella registrazione odierna? Non è da escludere un ripensamento di Ida che potrebbe incontrare ancora Mario per chiarire le varie segnalazioni ricevute e per capire i veri sentimenti del corteggiatore napoletano. Ida, dunque, deciderà di dare una nuova possibilità a Mario?

Arriva la data della scelta di Brando?

Occhi puntati anche su Brando la cui scelta è attesissima. Presente sul trono da settembre, l’epilogo dell’avventura di Brando è ormai alle porte. Nella registrazione dell’8 febbraio, Brando ha fatto una sorpresa a Raffaella raggiungendola a Napoli e vivendo con lei un tenero momento. Con Beatriz, invece, la registrazione non ha offerto molti spunti dal momento che la corteggiatrice è stata la protagonista di una discussione con Tina Cipollari.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne/ Chiede scusa ad Ida Platano, ma lei lo elimina ancora!

Tuttavia, nella registrazione odierna di Uomini e Donne, Brando potrebbe finalmente annunciare la data della scelta o sorprendere tutti scegliendo subito senza alcun preavviso per Raffaella e Beatriz. Come sempre, per scoprire tutto, non ci resta che aspettare tutte le anticipazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA